Воины ГПСУ поразили россиян и вражескую технику

Пограничники показали удары по оккупантах и технике — видео
Украинские воины бригады "Стальной кордон" ударили по российским оккупантам на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. В частности, было поражено полевой склад боеприпасов.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 18 февраля, передает Новини.LIVE.
Удары по оккупантам
Воины нанесли удары по российским захватчикам, вражеским позициям и технике.
Известно, что пограничники бригады "Стальной кордон" поразили:
- пушку;
- авто врага на ходу;
- два укрытия;
- три антенны;
- полевой склад БК.
Удары украинских воинов по оккупантам
На Лиманском направлении пограничники ликвидировали российских штурмовиков FPV-дронами, "Мавиками" и тяжелыми бомберами.
Также пограничники бригады "Форпост" били по технике российских оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Ранее военные ГУР вместе с воинами ГПСУ атаковали основные объекты нефтяной инфраструктуры в Краснодарском крае России.
