Воины ГПСУ поразили россиян и вражескую технику

Удар по российским оккупантам. Фото: кадр из видео

Украинские воины бригады "Стальной кордон" ударили по российским оккупантам на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. В частности, было поражено полевой склад боеприпасов.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 18 февраля, передает Новини.LIVE.

Удары по оккупантам

Воины нанесли удары по российским захватчикам, вражеским позициям и технике.

Российский автомобиль. Фото: кадр из видео

Известно, что пограничники бригады "Стальной кордон" поразили:

пушку;

авто врага на ходу;

два укрытия;

три антенны;

полевой склад БК.

Удары украинских воинов по оккупантам

На Лиманском направлении пограничники ликвидировали российских штурмовиков FPV-дронами, "Мавиками" и тяжелыми бомберами.

Также пограничники бригады "Форпост" били по технике российских оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Ранее военные ГУР вместе с воинами ГПСУ атаковали основные объекты нефтяной инфраструктуры в Краснодарском крае России.