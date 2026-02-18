Видео
Україна
Видео

Пограничники показали удары по оккупантах и технике — видео

Дата публикации 18 февраля 2026 14:38
Воины ГПСУ поразили россиян и вражескую технику
Удар по российским оккупантам. Фото: кадр из видео

Украинские воины бригады "Стальной кордон" ударили по российским оккупантам на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. В частности, было поражено полевой склад боеприпасов.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 18 февраля, передает Новини.LIVE.

Удары по оккупантам

Воины нанесли удары по российским захватчикам, вражеским позициям и технике.

Удар по російських окупантах
Российский автомобиль. Фото: кадр из видео

Известно, что пограничники бригады "Стальной кордон" поразили:

  • пушку;
  • авто врага на ходу;
  • два укрытия;
  • три антенны;
  • полевой склад БК.

Удары украинских воинов по оккупантам

На Лиманском направлении пограничники ликвидировали российских штурмовиков FPV-дронами, "Мавиками" и тяжелыми бомберами.

Также пограничники бригады "Форпост" били по технике российских оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Ранее военные ГУР вместе с воинами ГПСУ атаковали основные объекты нефтяной инфраструктуры в Краснодарском крае России.

война Украина пограничники обстрелы ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
