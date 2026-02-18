Прикордонники ефектно вдарили по окупантах та техніці ворога

Прикордонники ефектно бʼють по окупантах та позиціях РФ — відео
Розвідувально-ударний безпілотний авіаційний комплекс Aquila бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по російських окупантах. Ураження зафіксовано на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у середу, 18 лютого, передає Новини.LIVE.
Удари по окупантах
Воїни завдали ударів по російських загарбниках, ворожих позиціях та техніці.
Відомо, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" уразили:
- гармату;
- авто ворога на ходу;
- два укриття;
- три антени;
- польовий склад БК.
Удари українських воїнів по окупантах
Воїни ДПСУ на Лиманському напрямку ліквідували російських штурмовиків та показали відео з ураженнями. По противнику били FPV-дронами, "Мавіками" та важкими бомберами.
А прикордонники бригади "Форпост" на Південно-Слобожанському напрямку фронту відпрацювали по техніці росіян.
Раніше воїни ГУР та бійці ДПСУ вдарили по ключових обʼєктах нафтової інфраструктури в Краснодарському краї.
