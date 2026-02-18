Відео
Головна Армія Прикордонники ефектно бʼють по окупантах та позиціях РФ — відео

Прикордонники ефектно бʼють по окупантах та позиціях РФ — відео

Дата публікації: 18 лютого 2026 14:38
Прикордонники ефектно вдарили по окупантах та техніці ворога
Удар по російських окупантах. Фото: кадр з відео

Розвідувально-ударний безпілотний авіаційний комплекс Aquila бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по російських окупантах. Ураження зафіксовано на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. 

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у середу, 18 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Удари по окупантах 

Воїни завдали ударів по російських загарбниках, ворожих позиціях та техніці. 

Удар по російських окупантах
Російський автомобіль. Фото: кадр з відео

Відомо, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" уразили:

  • гармату;
  • авто ворога на ходу;
  • два укриття;
  • три антени;
  • польовий склад БК.

Удари українських воїнів по окупантах

Воїни ДПСУ на Лиманському напрямку ліквідували російських штурмовиків та показали відео з ураженнями. По противнику били FPV-дронами, "Мавіками" та важкими бомберами.

А прикордонники бригади "Форпост" на Південно-Слобожанському напрямку фронту відпрацювали по техніці росіян.

Раніше воїни ГУР та бійці ДПСУ вдарили по ключових обʼєктах нафтової інфраструктури в Краснодарському краї.

війна Україна прикордонники обстріли ДПСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
