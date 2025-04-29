Несмотря на потерю самолета главное, что пилоту удалось выполнить задание и катапультироваться

Самолет ВВС Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на аварийную ситуацию со штурмовиком Су-27 ВВС Украины во время противодействия вражескому нападению на Черкассы, летчик остался невредимым. Его мужество и героизм в бою с беспилотниками "Шахид" надо высоко оценить.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил глава штабного фонда 3 ОШБр Олег Петренко.

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Что известно об аварии Су-27

Как сообщил Олег Петренко, инцидент не повлиял на эффективность украинской противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что украинские силы продолжают успешно защищать воздушное пространство страны от вражеских атак.

"Он (пилот — ред.) очень эффективно себя проявил сегодня, когда отражали эту атаку, но, к сожалению, человеческий фактор, ну произошло то, чего не случилось", — заявил Петренко.

По его словам, летчик проявил себя с наилучшей стороны во время отражения атаки, однако произошла непредсказуемая ситуация, которая, к сожалению, привела к потере самолета.

Потеря самолета Су-27

В Воздушных силах рассказали, что утром 28 апреля во время выполнения боевой задачи и отражения воздушного нападения вражеских ударных дронов, Украина потеряла истребитель Су-27. Сейчас причину инцидента уже выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала работу.

Напомним, 12 апреля во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16. Павлу Иванову было 26 лет.

Также мы писали, что 18 апреля в Украину вернули тела 909 погибших защитников. Среди них военнослужащие, которые защищали нашу страну на разных направлениях фронта.