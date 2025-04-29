Попри втрату літака головне, що пілоту вдалось виконати завдання і катапультуватись

Літак ВПС України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Попри аварійну ситуацію зі штурмовиком Су-27 ВПС України під час протидії ворожому нападу на Черкаси, льотчик залишився неушкодженим. Його мужність і героїзм у бою з безпілотниками "Шахід" треба високо оцінити.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив голова штабного фонду 3 ОШБр Олег Петренко.

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Як повідомив Олег Петренко, інцидент не вплинув на ефективність української протиповітряної оборони. Він підкреслив, що українські сили продовжують успішно захищати повітряний простір країни від ворожих атак.

"Він (пілот — ред.) дуже ефективно себе проявив сьогодні, коли відбивали цю атаку, але, на жаль, людський фактор, ну сталося те, чого не малося статись", — заявив Петренко.

За його словами, льотчик проявив себе з найкращого боку під час відбиття атаки, однак сталася непередбачувана ситуація, яка, на жаль, призвела до втрати літака.

Втрата літака Су-27

У Повітряних силах розповіли, що вранці 28 квітня під час виконання бойового завдання та відбиття повітряного нападу ворожих ударних дронів, Україна втратила винищувач Су-27. Наразі причину інциденту вже з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала роботу.

Нагадаємо, 12 квітня під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16. Павлу Іванову було 26 років.

Також ми писали, що 18 квітня в Україну повернули тіла 909 загиблих захисників. Серед них військовослужбовці, які захищали нашу країну на різних напрямках фронту.