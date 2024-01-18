Как Украина может победить в войне — волонтер назвал ключевые условия

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Getty Images

Почти два года в Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессорска россия. Враг превосходит нас численностью и вооружением. Именно поэтому нашему государству необходимо искать альтернативные пути, которые помогут преодолеть противника. В этом направлении значительным преимуществом станет интеллект, передовые технологии и бронирование определенной категории граждан.

Такое мнение высказал украинский волонтер Вячеслав Доброта на своей странице в социальной сети.

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Так, по его словам, следует предоставить бронь от мобилизации тем украинцам, у которых есть интеллектуальные и творческие способности, которые могут помочь в обороне страны.

Он предлагает создать в Украине хабы, которые будут обеспечивать рабочими местами таких интеллектуалов-технарей. Таким образом, они смогут разрабатывать новые технологии, писать ПО, делать дроны, собирать ребы и т.д. и будут помогать Вооруженным Силам Украины приближать победу.

"Мы не победим противника, у которого преимущество во всем в 10-20 раз, кроме как интеллектом, креативом и инновационными нестандартными технологиями", — подчеркнул Доброта.

Волонтер также подверг критике советские подходы, которые до сих пор применяются в украинской армии. Он считает, что эти подходы не работают, поскольку у россии больше ресурсов, чем у Украины.

"Без прогрессивных изменений мы закончимся уже весной, если не выгнать этих совковых руководителей и не поставить эффективных, умных, изобретательных… И конечно — изменить систему...", — считает волонтер.

Вячеслав Доброта предлагает важные изменения, которые должны включать:

отход от советской доктрины и переход к более инновационному подходу к ведению войны;

поощрение креативности и инициативы среди военных;

создание хабов для интеллектуалов-технарей;

бронирование лиц, имеющих ценные знания, которые могут разрабатывать новые технологии, писать ПО, делать дроны, собирать ребы и т.д. (ученые, инженеры, программисты и т. д.).

Именно эти условия могут гарантировать Украине победу в войне.

Заявление волонтера Вячеслава Доброты. Скриншот с Facebook

Ранее мы сообщали, что военнослужащий ВСУ Игорь Луценко заявил, что квалифицированных инженеров нельзя отправлять на "ноль".

Напомним, ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко рассказал, каких законов не хватает украинским военным.

Также мы информировали, ветеран войны рассказал, что происходит с уклонистами на фронте.