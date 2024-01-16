Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Військовий розповів, чому українську націю треба готувати до можливих бойових дій arrow

Військовий розповів, чому українську націю треба готувати до можливих бойових дій

16 січня 2024 21:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Військовий розповів, чому українську націю треба готувати до можливих бойових дій
Військовий Юрій Федоренко. Фото: Instagram fedorenko__yuriy
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні протягом наступних трьох років повинна змінитися система підготовки громадян до бойових дій. Потрібно налаштувати таку мобілізацію, щоб всі повнолітні чоловіки та жінки з гарним станом здоров'я ставали військовозобов'язаними.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командир роти ударних безпілотників "АХІЛЛЕС" 92 ОШБ Юрій Федоренко.

Читайте також:

Як в Україні повинна змінитися система підготовки громадян до військових дій

За словами Федоренка, в державі протягом 2024-2026 років важливо налаштувати систему підготовки українців до можливих бойових дій. Військовий переконаний, що всі чоловіки та жінки, яким дозволяє стан здоров’я, з настанням повноліття мають набувати статусу військовозобов'язаних.

"На конкретному прикладі поясню. Коли ми виходимо в човні на воду і човен починає тонути, виживе той, хто вміє плавати, тобто має фахову підготовку. Саме тому українська нація за ізраїльським принципом має бути підготовлена", — зауважив Федоренко.

Нагадаємо, командир батальйону 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко заявив, що середній вік військовослужбовців в ЗСУ становить понад 40 років. За його словами, "бюрократичні затримки та спроби саботажу" затримують процес проведення мобілізації в Україні.

Додамо, українська розвідниця та бойова медикиня Ярина Чорногуз виступає за призов до армії 100 тисяч жінок. За її словами, у країні багато українок, які можуть бути піхотинцями чи розвідниками.

війна
українці
Україна
військовий призов
військові
мобілізація
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі