Військовий розповів, чому українську націю треба готувати до можливих бойових дій

Військовий Юрій Федоренко. Фото: Instagram fedorenko__yuriy

В Україні протягом наступних трьох років повинна змінитися система підготовки громадян до бойових дій. Потрібно налаштувати таку мобілізацію, щоб всі повнолітні чоловіки та жінки з гарним станом здоров'я ставали військовозобов'язаними.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командир роти ударних безпілотників "АХІЛЛЕС" 92 ОШБ Юрій Федоренко.

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За словами Федоренка, в державі протягом 2024-2026 років важливо налаштувати систему підготовки українців до можливих бойових дій. Військовий переконаний, що всі чоловіки та жінки, яким дозволяє стан здоров’я, з настанням повноліття мають набувати статусу військовозобов'язаних.

"На конкретному прикладі поясню. Коли ми виходимо в човні на воду і човен починає тонути, виживе той, хто вміє плавати, тобто має фахову підготовку. Саме тому українська нація за ізраїльським принципом має бути підготовлена", — зауважив Федоренко.

Нагадаємо, командир батальйону 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко заявив, що середній вік військовослужбовців в ЗСУ становить понад 40 років. За його словами, "бюрократичні затримки та спроби саботажу" затримують процес проведення мобілізації в Україні.

Додамо, українська розвідниця та бойова медикиня Ярина Чорногуз виступає за призов до армії 100 тисяч жінок. За її словами, у країні багато українок, які можуть бути піхотинцями чи розвідниками.