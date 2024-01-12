Розвідниця Ярина Чорногуз закликає мобілізувати 100 тисяч жінок

Розвідниця та бойовий медик Ярина Чорногуз. Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz

Українська розвідниця та бойовий медик Ярина Чорногуз виступає за мобілізацію 100 тисяч жінок. За її словами, у країні багато українок, які можуть бути піхотинцями чи розвідниками.

Про це Чорногуз повідомила у соцмережах.

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Розвідниця виступає за мобілізацію українок

Чорногуз підтримує ідею призову жінок до армії, але тільки у необхідній кількості, наприклад, 100 тисяч, з урахуванням потреб збройних сил та на основі фізичних якостей, бажання та професійних умінь.

"Я вважаю, що багато жінок можуть стати чудовими пілотами або операторами дронів. Жінки, які не бояться крові, відповідальні в навчанні, які вміють піклуватися про здоров'я інших і мають фізичну витривалість, ідеально підходять для ролі бойових медиків", — каже вона.

Також розвідника вказав, що жінки, які активно займаються спортом, кроссфітом, мають досвід роботи з вагами та звичку ходити на великі відстані з рюкзаком, за наявності мотивації можуть стати гарними піхотинцями та розвідниками.

"Усім мобілізованим жінкам знадобиться під час навчання, крім базового курсу молодого бійця з навчанням стрілянини, також посилено курс з самоустрою умов в умовах поля: від спилювання дерев, побудови бліндажа, відкриття цинків з бк різними засобами, виготовлення перекриття, розведення вогню, заготівлі дров, до елементарних навичок проведення електрики", — уточнила вона.

Також Чорногуз сказала, що їй неприємно усвідомлювати, що законодавчо не закріплено обов'язок жінок захищати свою країну нарівні з чоловіками. Якщо у жінки немає рівного права та обов'язку воювати й захищати свою країну разом з чоловіками, тоді не може бути мови про справжню свободу, рівність статей та повноцінну участь у суспільстві.

Чи українська влада мобілізуватиме жінок

Чорногуз вказує, що влада не прагне мобілізувати жінок, побоюючись, що це буде використано в патріархальній сексистській пропаганді Росії як ознака виснаження чоловічого ресурсу в Україні.

За її словами, відсутність рівності в обов'язковій мобілізації може призвести до погіршення ставлення до жінок із боку чоловіків після війни.

Повідомлення Ярини Чорногуз. Фото: скриншот

Повідомлення Ярини Чорногуз. Фото: скриншот

Нагадаємо, що народний депутат Мар'яна Безугла заявила про законопроєкт про мобілізацію жінок, спровокувавши хвилю обговорення. Але не всі у стінах парламенту серйозно ставляться до таких заяв та ініціатив.