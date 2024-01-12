Разведчица Ярина Черногуз призывает мобилизовать 100 тысяч женщин

Разведчица и боевой медик Ярина Черногуз. Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz

Украинская разведчица и боевой медик Ярина Черногуз выступает за мобилизацию 100 тысяч женщин. По ее словам, в стране много украинок, которые могут быть пехотинцами или разведчиками.

Об этом Черногуз сообщила в соцсетях.

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Разведчица выступает за мобилизацию украинок

Черногуз поддерживает идею призыва женщин в армию, но только в необходимом количестве, например, 100 тысяч, с учётом потребностей вооружённых сил и на основе физических качеств, желания и профессиональных умений.

"Я считаю, что многие женщины могут стать прекрасными пилотами или операторами дронов. Женщины, не боящиеся крови, ответственные в обучении, умеющие заботиться о здоровье других и обладающие физической выносливостью, идеально подходят для роли боевых медиков", — говорит она.

Также разведчика указал, что женщины, активно занимающиеся спортом, кроссфитом, имеющие опыт работы с тяжестями и привычку ходить на большие расстояния с рюкзаком, при наличии мотивации могут стать хорошими пехотинцами и разведчиками.

"Всем мобилизованным женщинам потребуется во время учебы, кроме базового курса молодого бойца с обучением стрельбы, также усилен курс по самоустройству условий в условиях поля: от спиливания деревьев, построения блиндажа, открытия цинков с бк разными средствами, изготовление перекрытия, разведение огня, заготовки дров , к элементарным навыкам проведения электричества", — уточнила она.

Также Черногуз сказала, что ей неприятно осознавать, что законодательно не закреплена обязанность женщин защищать свою страну наравне с мужчинами. Если у женщины нет равного права и обязанности воевать и защищать свою страну вместе с мужчинами, тогда не может быть речи о настоящей свободе, равенстве полов и полноценном участии в обществе.

Будут ли украинские власти мобилизовать женщин

Черногуз указывает, что власти не стремятся мобилизовать женщин, опасаясь, что это будет использовано в патриархальной сексистской пропаганде России как признак истощения мужского ресурса в Украине.

По её словам, отсутствие равенства в обязательной мобилизации может привести к ухудшению отношения к женщинам со стороны мужчин после войны.

Сообщение Ярины Черногуз. Фото: скриншот

Сообщение Ярины Черногуз. Фото: скриншот

Напомним, что народная депутат Марьяна Безуглая заявила о законопроекте о мобилизации женщин, спровоцировав волну обсуждения. Но не все в стенах парламента серьезно относятся к таким заявлениям и инициативам.