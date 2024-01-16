Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Военный рассказал, почему украинскую нацию нужно готовить к возможным боевым действиям arrow

Военный рассказал, почему украинскую нацию нужно готовить к возможным боевым действиям

16 января 2024 21:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Военный рассказал, почему украинскую нацию нужно готовить к возможным боевым действиям
Военный Юрий Федоренко. Фото: Instagram fedorenko__yuriy
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине в течение следующих трех лет должна измениться система подготовки граждан к боевым действиям. Следует настроить такую мобилизацию, чтобы все совершеннолетние мужчины и женщины с хорошим состоянием здоровья становились военнообязанными.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командир роты ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" 92 ОШБ Юрий Федоренко.

Читайте также:

Как в Украине должна измениться система подготовки граждан к военным действиям

По словам Федоренко, в государстве в течение 2024-2026 годов важно настроить систему подготовки украинцев к возможным боевым действиям. Военный убежден, что все мужчины и женщины с наступлением совершеннолетия, которым позволяет состояние здоровья, должны приобретать статус военнообязанных.

"На конкретном примере объясню. Когда мы выходим в лодке на воду и лодка начинает тонуть, выживет тот, кто умеет плавать, то есть имеет профессиональную подготовку. Именно поэтому украинская нация по израильскому принципу должна быть подготовлена", — отметил Федоренко.

Напомним, командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко заявил, что средний возраст военнослужащих в ВСУ составляет более 40 лет. По его словам, "бюрократические задержки и попытки саботажа" задерживают процесс мобилизации в Украине.

Добавим, украинская разведчик и боевой медик Ярина Черногуз выступает за призыв в армию 100 тысяч женщин. По ее словам, в стране много украинок, которые могут быть пехотинцами или разведчиками.

война
украинцы
Украина
военный призыв
военные
мобилизация
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме