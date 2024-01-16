Военный рассказал, почему украинскую нацию нужно готовить к возможным боевым действиям

Военный Юрий Федоренко. Фото: Instagram fedorenko__yuriy

В Украине в течение следующих трех лет должна измениться система подготовки граждан к боевым действиям. Следует настроить такую мобилизацию, чтобы все совершеннолетние мужчины и женщины с хорошим состоянием здоровья становились военнообязанными.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командир роты ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" 92 ОШБ Юрий Федоренко.

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По словам Федоренко, в государстве в течение 2024-2026 годов важно настроить систему подготовки украинцев к возможным боевым действиям. Военный убежден, что все мужчины и женщины с наступлением совершеннолетия, которым позволяет состояние здоровья, должны приобретать статус военнообязанных.

"На конкретном примере объясню. Когда мы выходим в лодке на воду и лодка начинает тонуть, выживет тот, кто умеет плавать, то есть имеет профессиональную подготовку. Именно поэтому украинская нация по израильскому принципу должна быть подготовлена", — отметил Федоренко.

Напомним, командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко заявил, что средний возраст военнослужащих в ВСУ составляет более 40 лет. По его словам, "бюрократические задержки и попытки саботажа" задерживают процесс мобилизации в Украине.

Добавим, украинская разведчик и боевой медик Ярина Черногуз выступает за призыв в армию 100 тысяч женщин. По ее словам, в стране много украинок, которые могут быть пехотинцами или разведчиками.