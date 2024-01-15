Військовий заявив про критичну ситуацію на фронті через недостатню кількість солдатів

Український військовий. Ілюстративне фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Командир батальйону 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко заявив, що середній вік військовослужбовців в ЗСУ становить понад 40 років. За його словами, "бюрократичні затримки та спроби саботажу" затримують процес проведення мобілізації в Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

Читайте також:

Критична кількість військових на фронті

Військовий зазначив, що для бійців є дивним те, наскільки довго триває обговорення нового законопроєкту про мобілізацію.

"Тобто з лінії фронту це виглядає дуже неприємно, дуже дико і незрозуміло. Звісно, що у військах чекають свіже поповнення дуже сильно, тому що на багатьох напрямках в багатьох підрозділах ситуація цілком собі критична і з особовим складом і якість особового складу, який навіть приходить, залишає бажати кращою. В основному це чоловіки дуже старшого віку із купою проблем, які зазвичай виникають", — наголосив Тарасенко.

Середній вік українського військового

Військовий пояснив, що середній вік солдата складає вище 40 років, через що не вистачає молодих людей, які б посилили ці підрозділи.

"Ті, хто прийшли зі мною у перші дні повномасштабної війни, вже банально в багатьох підрозділах закінчилося, не обов'язково загинули, вони могли бути поранені, могли не витримати психологічно і перевестися в тилові підрозділи з багатьох причин. Ті, хто прийшов з самого початку вони плавно вже закінчилися", — зауважив воїн.

Гальмування законопроєкту про мобілізацію

Він додав, що єдина емоція, яка є у військах ЗСУ, це чому так довго відбувається цей процес та чому виникає так багато сумнівів.

"Є дуже багато людей, які намагаються це саботувати й зробити все, щоб вона не відбувалась", — сказав Тарасенко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому буквально проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.

Своєю чергою заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що попередній законопроєкт про мобілізацію деяким чином суперечив Конституції України. За його словами, в новому законі не повинно такого бути.