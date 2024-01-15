Военный заявил о критической ситуации на фронте из-за недостаточного количества солдат

Украинский военный. Иллюстративное фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко заявил, что средний возраст военнослужащих в ВСУ составляет более 40 лет. По его словам, "бюрократические задержки и попытки саботажа" задерживают процесс мобилизации в Украине.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

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Критическое количество военных на фронте

Военный отметил, что для бойцов удивительно то, насколько долго длится обсуждение нового законопроекта о мобилизации.

"То есть с линии фронта это выглядит очень неприятно, очень дико и непонятно. Конечно, в войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом и качество личного состава, который даже приходит, оставляет желать лучшего. В основном это мужчины очень старшего возраста с кучей проблем, которые обычно возникают", — отметил Тарасенко.

Средний возраст украинского военного

Военный объяснил, что средний возраст солдата составляет выше 40 лет, из-за чего не хватает молодых людей, которые усилили бы эти подразделения.

"Те, кто пришли со мной в первые дни полномасштабной войны, уже банально во многих подразделениях закончились, не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам. Те, кто пришел из самого начала они плавно уже закончились", — отметил воин.

Торможение законопроекта о мобилизации

Он добавил, что единственная эмоция, которая есть в войсках ВСУ, это почему так долго происходит этот процесс и почему возникает так много сомнений.

"Есть очень много людей, которые пытаются это саботировать и сделать все, чтобы оно не происходило", — сказал Тарасенко.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение отозвать законопроект №10378 о внесении правок в законопроект о мобилизации. При этом буквально проект закона был отправлен правительству на доработку.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что предыдущий законопроект о мобилизации некоторым образом противоречил Конституции Украины. По его словам, в новом законе не должно быть такого.