Які закони життєво необхідні українським військовим — ветеран війни пояснив

Українські військові на фронті. Фото: Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Як відомо, у Верховній Раді України наразі все ще працюють над великим законопроєктом щодо мобілізації, військового обліку та військової служби. Цей документ і досі викликає чимало суперечок та запитань. Багато норм потребують доопрацювання. Водночас українським військовим не вистачає ухвалення певних законодавчих норм, які б могли захистити їх.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко в інтерв'ю Radio NV. Він упевнений, що права військовослужбовців мають бути захищені набагато сильніше, оскільки вони ризикують своїм життям.

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Ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко. Скриншот з Youtube

Так, за словами ветерана, важливо, щоб законом були визначені конкретні терміни, скільки військовий може перебувати безпосередньо в зоні бойових дій. Після цього терміну бійця необхідно виводити на відпочинок у тил.

Також слід посилити захист прав військовослужбовців, який би полягав у тому, що їхнє навчання не може бути коротшим за визначений термін. У іншому випадку безпосередні керівники мають нести реальне покарання.

Крім того, Гудименко розповів про пропозицію одного зі своїх товаришів запровадити для військових норму про поступове наближення до фронту.

"Спочатку побути, умовно, після навчання за 20 км від лінії фронту, де щось літає дуже рідко, ДРГ з ймовірністю 99% не зайдуть. Потім переміститися, умовно, на 5 км до лінії фронту, коли вже літає непогано, і FPV досягають, і ти вже готовий до тих викликів, які будуть на передовій. І лише потім виходити на першу лінію фронту", — пояснив ветеран.

Він зазначив, що така ідея виникла не випадково, адже він особисто бачив два батальйони, що формувалися як батальйони тероборони у сусідніх районах Києва, але пішли різними шляхами. Той батальйон, який одразу кинули в "гарячу точку" зазнав великих втрат.

"Так сталося, що поступово один батальйон наближався до лінії фронту і в результаті отримав значно менші втрати, ніж інший, який дуже довго відпочивав і готувався, а потім відправився одразу на другу лінію; фактично з коліс вступив у бій, бої були дуже важкими, втрат було дуже багато", — підкреслив Гудименко.

Ветеран висловив переконання, що ухвалення саме таких норми позитивно вплине не тільки на військових, а й на мобілізацію, адже людина буде впевнена, що їй гарантовано і навчання, і поступове входження у війну.

Раніше український військовослужбовець назвав категорію українців, яких не можна відправляти на "нуль".

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