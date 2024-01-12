Какие законы жизненно необходимы украинским военным — ветеран войны объяснил

Это спасет много жизней — каких законов не хватает украинским военным
Как известно, в Верховной Раде Украины все еще работают над крупным законопроектом по мобилизации, военному учету и военной службе. Этот документ до сих пор вызывает немало споров и вопросов. Многие нормы нуждаются в доработке. В то же время украинским военным не хватает принятия определенных законодательных норм, которые могли бы защитить их.
Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко в интервью Radio NV. Он уверен, что права военнослужащих должны быть защищены гораздо сильнее, поскольку они рискуют своей жизнью.
Так, по словам ветерана, важно, чтобы законом были определены конкретные сроки, сколько военный может находиться непосредственно в зоне боевых действий. После этого срока бойца нужно выводить на отдых в тыл.
Также следует усилить защиту прав военнослужащих, которая бы заключалась в том, что их обучение не может быть короче определенного срока. В противном случае непосредственные руководители должны нести реальное наказание.
Кроме того, Гудименко рассказал о предложении одного из своих товарищей ввести для военных норму о постепенном приближении к фронту.
"Сначала побыть, условно, после обучения в 20 км от линии фронта, где что-то летает очень редко, ДРГ с вероятностью 99% не зайдут. Затем переместиться, условно, на 5 км к линии фронта, когда уже летает неплохо, и FPV достигают, и ты уже готов к тем вызовам, которые будут на передовой. И только потом выходить на первую линию фронта", — объяснил ветеран.
Он отметил, что такая идея возникла не случайно, ведь он лично видел два батальона, которые формировались как батальоны терробороны в соседних районах Киева, но пошли разными путями. Тот батальон, который сразу бросили в "горячую точку", понес большие потери.
"Так случилось, что постепенно один батальон приближался к линии фронта и в результате получил значительно меньшие потери, чем другой, очень долго отдыхавший и готовившийся, а затем отправившийся сразу на вторую линию; фактически с колес вступил в бой, бои были очень тяжелыми, потерь было очень много", — подчеркнул Гудименко.
Ветеран выразил убеждение, что принятие именно таких норм положительно повлияет не только на военных, но и на мобилизацию, ведь человек будет уверен, что ему гарантировано и обучение, и постепенное вхождение в войну.
Ранее украинский военнослужащий назвал категорию украинцев, которых нельзя отправлять на "ноль".
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