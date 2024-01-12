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Это спасет много жизней — каких законов не хватает украинским военным

12 января 2024 23:16
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Какие законы жизненно необходимы украинским военным — ветеран войны объяснил
Украинские военные на фронте. Фото: Сухопутные войска ВСУ/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Как известно, в Верховной Раде Украины все еще работают над крупным законопроектом по мобилизации, военному учету и военной службе. Этот документ до сих пор вызывает немало споров и вопросов. Многие нормы нуждаются в доработке. В то же время украинским военным не хватает принятия определенных законодательных норм, которые могли бы защитить их.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко в интервью Radio NV. Он уверен, что права военнослужащих должны быть защищены гораздо сильнее, поскольку они рискуют своей жизнью.

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Какие законы жизненно необходимы украинским военным — ветеран войны объяснил
Ветеран русско-украинской войны Юрий Гудименко. Скриншот из Youtube

Так, по словам ветерана, важно, чтобы законом были определены конкретные сроки, сколько военный может находиться непосредственно в зоне боевых действий. После этого срока бойца нужно выводить на отдых в тыл.

Также следует усилить защиту прав военнослужащих, которая бы заключалась в том, что их обучение не может быть короче определенного срока. В противном случае непосредственные руководители должны нести реальное наказание.

Кроме того, Гудименко рассказал о предложении одного из своих товарищей ввести для военных норму о постепенном приближении к фронту.

"Сначала побыть, условно, после обучения в 20 км от линии фронта, где что-то летает очень редко, ДРГ с вероятностью 99% не зайдут. Затем переместиться, условно, на 5 км к линии фронта, когда уже летает неплохо, и FPV достигают, и ты уже готов к тем вызовам, которые будут на передовой. И только потом выходить на первую линию фронта", — объяснил ветеран.

Он отметил, что такая идея возникла не случайно, ведь он лично видел два батальона, которые формировались как батальоны терробороны в соседних районах Киева, но пошли разными путями. Тот батальон, который сразу бросили в "горячую точку", понес большие потери.

"Так случилось, что постепенно один батальон приближался к линии фронта и в результате получил значительно меньшие потери, чем другой, очень долго отдыхавший и готовившийся, а затем отправившийся сразу на вторую линию; фактически с колес вступил в бой, бои были очень тяжелыми, потерь было очень много", — подчеркнул Гудименко.

Ветеран выразил убеждение, что принятие именно таких норм положительно повлияет не только на военных, но и на мобилизацию, ведь человек будет уверен, что ему гарантировано и обучение, и постепенное вхождение в войну.

 

Ранее украинский военнослужащий назвал категорию украинцев, которых нельзя отправлять на "ноль".

Напомним, мы писали, ветеран войны рассказал, что происходит с уклонистами на фронте.

Также мы информировали, что военный дал советы военнообязанным, как подготовиться к мобилизации.

война
закон
Украина
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военные

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