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Військовий назвав категорію українців, яких не можна відправляти на "нуль"

11 січня 2024 22:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Кого з українців не можна відправляти на передову і чому — військовий пояснив
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Війна в Україні триває. Відповідно продовжується і мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. До лав Збройних сил потрапляють громадяни різних професій. Проте, для деяких слід розробити механізм альтернативної військової служби. 

Таку думку висловив колишній депутат Верховної Ради, а нині військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко в інтерв'ю "Телеграф".

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Так, він зазначив, що такий механізм необхідний для кваліфікованих інженерів. Військовий впевнений, що таких спеціалістів не можна відправляти на "нуль". 

"Якщо ти кваліфікований інженер, то не йдеш на передову, а працюєш за спеціальністю. Це дійсно страшенно потрібно, бо виробництва загинаються від кадрового голоду. Звісно, я моделюю принцип подолання проблеми, над цим треба серйозно подумати", — сказав він.

За словами Луценка, в Україні інженерні професії втрачають свою цінність, а знайти кваліфікованих фахівців дуже складно.

"Наприклад, із фізично здорових чоловіків, можна зробити піхотинців. Але лише з 5 або навіть 10 відсотків можна зробити справжніх інженерів. Мені відомо чимало випадків, коли люди, які могли б бути корисними для захисту Батьківщини в тилу, калічаться на фронті через неефективне використання їхніх навичок і можливостей. Тому нам слід застосовувати жорсткий і прагматичний підхід, щоб не відправляти всіх на передову", — підсумував Ігор Луценко.

Раніше ми повідомляли, що "Азов" шукає фахівців у служби забезпечення.

Нагадаємо, ми писали, як потрапити у бажаний підрозділ ЗСУ та за своєю спеціальністю.

Також ми інформували, як відбирають українських воїнів для навчання за кордоном.

війна
ЗСУ
Україна
військові
інженери

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