Як відбувається відбір на навчання військових за кордоном — важливі критерії

128 гірсько-штурмова бригада. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Питання підготовки військовослужбовців має надважливе значення для армії України особливо в умовах повномасштабної війни. Саме тому українських новобранців готують не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

Як відбирають майбутніх воїнів для навчання за кордоном, розповів начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Олексій Таран в інтерв’ю АрміяInform.

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Так, за його словами, рішення щодо направлення військовослужбовця або підрозділу на навчання ухвалює військовий керівник не нижче командира окремої військової частини. При відборі він обов'язково орієнтується на їхню відповідність встановленим для кожного виду підготовки вимогам.

"Наприклад, для направлення на базову загальновійськову підготовку відібраний військовослужбовець повинен мати задовільний стан здоров’я, добру фізичну підготовленість, бути психологічно врівноваженим та вмотивованим", — пояснив Таран.

Водночас, за словами генерал-майора, для направлення на фахову підготовку враховується:

здобута в минулому військово-облікова спеціальність, у разі, якщо особа проходила військову службу;

цивільна спеціальність, якщо така є.

"Також враховуються виявлені здібності у військовослужбовця, що проявились під час підготовки, або під час виконання бойових завдань на війні. Як приклад, найкращих стрільців направляють для здобуття фаху "снайпер". Військовослужбовців, які мали цивільну спеціальність фельдшер, — на курси бойових медиків", — зазначив начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генштабу ЗСУ.

Він також додав, що військові, які проявили лідерські здібності, можуть відправитися на курси командирів відділень, головних сержантів взводів.

"Вирішальним аргументом, який беруть до уваги під час відбору на навчання майбутніх командирів-лідерів, — наявність бойового досвіду", — підкреслив Таран.

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