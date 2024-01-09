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Как отбирают украинских воинов для обучения за границей — объяснение Генштаба

9 января 2024 05:58
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Как происходит отбор на обучение военных за границей — важные критерии
128 горно-штурмовая бригада. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Вопрос подготовки военнослужащих имеет важное значение для армии Украины особенно в условиях полномасштабной войны. Именно поэтому украинских новобранцев готовят не только в нашей стране, но и за рубежом.

Как отбирают будущих воинов для обучения за границей, рассказал начальник Главного управления доктрин и подготовки (J7) Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран в интервью АрміяInform.

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Так, по его словам, решение о направлении военнослужащего или подразделения на обучение принимает военный руководитель не ниже командира отдельной воинской части. При отборе он обязательно ориентируется на их соответствие установленным для каждого вида подготовки требованиям.

"Например, для направления на базовую общевойсковую подготовку отобранный военнослужащий должен иметь удовлетворительное состояние здоровья, хорошую физическую подготовленность, быть психологически уравновешенным и мотивированным", — пояснил Таран.

В то же время, по словам генерал-майора, для направления на профессиональную подготовку учитывается:

  • добытая в прошлом военно-учетная специальность, в случае если лицо проходило военную службу;
  • гражданская специальность, если таковая есть.

"Также учитываются выявленные способности у военнослужащего, проявившиеся во время подготовки или во время выполнения боевых заданий на войне. Как пример, лучших стрелков направляют для получения специальности "снайпер". Военнослужащих, которые имели гражданскую специальность фельдшер, — на курсы боевых медиков", — отметил начальник Главного управления доктрин и подготовки (J7) Генштаба ВСУ.

Он также добавил, что военные, проявившие лидерские способности, могут отправиться на курсы командиров отделений, главных взводных сержантов.

"Решающим аргументом, который принимают во внимание при отборе на обучение будущих командиров-лидеров, — наличие боевого опыта", — подчеркнул Таран.

Ранее мы рассказывали, что такое курс молодого бойца и кто его должен пройти.

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