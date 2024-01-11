Кого из украинцев нельзя отправлять на передовую и почему — военный объяснил

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Война в Украине продолжается. Соответственно, идет и мобилизация военнообязанных мужчин. В ряды Вооруженных сил попадают граждане разных профессий. Однако для некоторых следует разработать механизм альтернативной военной службы.

Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады, а ныне военнослужащий ВСУ Игорь Луценко в интервью "Телеграф".

Читайте также:

Так, он отметил, что такой механизм необходим для квалифицированных инженеров. Военный уверен, что таких специалистов нельзя отправлять на "ноль".

"Если ты квалифицированный инженер, то не идешь на передовую, а работаешь по специальности. Это действительно ужасно нужно, потому что производства загибаются от кадрового голода. Конечно, я моделирую принцип преодоления проблемы, над этим надо серьезно подумать", — сказал он.

По словам Луценко, в Украине инженерные профессии теряют свою ценность, а найти квалифицированных специалистов очень сложно.

"Например, из физически здоровых мужчин можно сделать пехотинцев. Но только с 5 или даже 10 процентов можно сделать настоящих инженеров. Мне известно немало случаев, когда люди, которые могли бы быть полезными для защиты Родины в тылу, калечатся на фронте из-за неэффективного использования их навыков и возможностей. Поэтому нам следует применять жесткий и прагматический подход, чтобы не отправлять всех на передовую", — подытожил Игорь Луценко.

Ранее мы сообщали, что "Азов" ищет специалистов по службе обеспечения.

Напомним, мы писали, как попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности.

Также мы информировали, как отбирают украинских воинов для обучения за границей.