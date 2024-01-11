Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Военный назвал категорию украинцев, которых нельзя отправлять на "ноль" arrow

Военный назвал категорию украинцев, которых нельзя отправлять на "ноль"

11 января 2024 22:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Кого из украинцев нельзя отправлять на передовую и почему — военный объяснил
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Война в Украине продолжается. Соответственно, идет и мобилизация военнообязанных мужчин. В ряды Вооруженных сил попадают граждане разных профессий. Однако для некоторых следует разработать механизм альтернативной военной службы.

Такое мнение высказал бывший депутат   Верховной Рады, а ныне военнослужащий ВСУ Игорь Луценко в интервью "Телеграф".

Читайте также:

Так, он отметил, что такой механизм необходим для квалифицированных инженеров. Военный уверен, что таких специалистов нельзя отправлять на "ноль".

"Если ты квалифицированный инженер, то не идешь на передовую, а работаешь по специальности. Это действительно ужасно нужно, потому что производства загибаются от кадрового голода. Конечно, я моделирую принцип преодоления проблемы, над этим надо серьезно подумать", — сказал он.

По словам Луценко, в Украине инженерные профессии теряют свою ценность, а найти квалифицированных специалистов очень сложно.

"Например, из физически здоровых мужчин можно сделать пехотинцев. Но только с 5 или даже 10 процентов можно сделать настоящих инженеров. Мне известно немало случаев, когда люди, которые могли бы быть полезными для защиты Родины в тылу, калечатся на фронте из-за неэффективного использования их навыков и возможностей. Поэтому нам следует применять жесткий и прагматический подход, чтобы не отправлять всех на передовую", — подытожил Игорь Луценко.

Ранее мы сообщали, что "Азов" ищет специалистов по службе обеспечения.

Напомним, мы писали, как попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности.

Также мы информировали, как отбирают украинских воинов для обучения за границей.

война
ВСУ
Украина
военные
инженеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме