Як Україна може перемогти у війні — волонтер назвав ключові умови

Українській військовослужбовець на фронті. Фото: Getty Images

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка Росія. Ворог переважає нас чисельністю та озброєнням. Саме тому нашій державі необхідно шукати альтернативні шляхи, які допоможуть здолати противника. У цьому напрямку значною перевагою стануть інтелект, передові технології та бронювання певної категорії громадян.

Таку думку висловив український волонтер В'ячеслав Доброта на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Так, за його словами, слід надати бронь від мобілізації тим українцям, які мають інтелектуальні та творчі здібності, що можуть допомоги в обороні країни.

Він пропонує створити в Україні хаби, які забезпечуватимуть робочими місцями таких інтелектуалів-технарів. Таким чином вони зможуть розробляти нові технології, писати ПО, робити дрони, збирати реби тощо й допомагатимуть Збройним силам України наближати перемогу.

"Ми не переможемо супротивника, в якого перевага в усьому в 10-20 разів, окрім як інтелектом, креативом і інноваційними нестандартними технологіями", — підкреслив Доброта.

Волонтер також розкритикував радянські підходи, які досі використовуються в українській армії. Він вважає, що ці підходи не працюють, оскільки Росія має більше ресурсів, ніж Україна.

"Без прогресивних змін ми закінчимось вже навесні, якщо не вигнати отих совкових керманичів і не поставити ефективних, розумних, винахідливих ... І звісно — змінити систему..." — вважає волонтер.

Тож В'ячеслав Доброта пропонує важливі зміни, які повинні включати:

відхід від радянської доктрини та перехід до більш інноваційного підходу до ведення війни;

заохочення креативності та ініціативи серед військових;

створення хабів для інтелектуалів-технарів;

бронювання осіб, які мають цінні знання, можуть розробляти нові технології, писати ПО, робити дрони, збирати реби тощо (науковці, інженери, програмісти і т. д.).

Саме ці умови можуть гарантувати Україні перемогу у війні.

Заява волонтера В'ячеслава Доброти. Скриншот з Facebook

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