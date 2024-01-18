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Перемогти Росію інтелектом — хто з українців має отримати бронь від мобілізації

18 січня 2024 22:58
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Як Україна може перемогти у війні — волонтер назвав ключові умови
Українській військовослужбовець на фронті. Фото: Getty Images
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка Росія. Ворог переважає нас чисельністю та озброєнням. Саме тому нашій державі необхідно шукати альтернативні шляхи, які допоможуть здолати противника. У цьому напрямку значною перевагою стануть інтелект, передові технології та бронювання певної категорії громадян. 

Таку думку висловив український волонтер В'ячеслав Доброта на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Так, за його словами, слід надати бронь від мобілізації тим українцям, які мають інтелектуальні та творчі здібності, що можуть допомоги в обороні країни. 

Він пропонує створити в Україні хаби, які забезпечуватимуть робочими місцями таких інтелектуалів-технарів. Таким чином вони зможуть розробляти нові технології, писати ПО, робити дрони, збирати реби тощо й допомагатимуть Збройним силам України наближати перемогу. 

"Ми не переможемо супротивника, в якого перевага в усьому в 10-20 разів, окрім як інтелектом, креативом і інноваційними нестандартними технологіями", — підкреслив Доброта. 

Волонтер також розкритикував радянські підходи, які досі використовуються в українській армії. Він вважає, що ці підходи не працюють, оскільки Росія має більше ресурсів, ніж Україна. 

"Без прогресивних змін ми закінчимось вже навесні, якщо не вигнати отих совкових керманичів і не поставити ефективних, розумних, винахідливих ... І звісно — змінити систему..." — вважає волонтер.

Тож В'ячеслав Доброта пропонує важливі зміни, які повинні включати: 

  • відхід від радянської доктрини та перехід до більш інноваційного підходу до ведення війни;
  • заохочення креативності та ініціативи серед військових;
  • створення хабів для інтелектуалів-технарів;
  • бронювання осіб, які мають цінні знання, можуть розробляти нові технології, писати ПО, робити дрони, збирати реби тощо (науковці, інженери, програмісти і т. д.).

Саме ці умови можуть гарантувати Україні перемогу у війні. 

 

Як Україна може перемогти у війні — волонтер назвав ключові умови
Заява волонтера В'ячеслава Доброти. Скриншот з Facebook

Раніше ми повідомляли, військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко заявив, що кваліфікованих інженерів не можна відправляти на "нуль". 

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко розповів, яких законів не вистачає українським військовим.

Також ми інформували, ветеран війни розповів, що відбувається з ухилянтами на фронті.

війна
Україна
волонтери
мобілізація
Росія

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