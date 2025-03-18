Украинские FPV-дроны сорвали российский штурм, уничтожив два танка Т-72 — видео

Удар по технике российских оккупантов. Фото: скриншот

Украинские операторы FPV-дронов батальона Flying Skull сорвали российский штурм на Покровском направлении. Враг потерял два танка Т-72.

Видео ударов по оккупантам опубликовали Силы беспилотных систем в Telegram во вторник, 18 марта.

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Во время аэроразведки в зоне ответственности подразделения было обнаружено два танка, которые пытались продвигаться к позициям ВСУ.

"Для их уничтожения Flying Skull немедленно поднял в воздух FPV-дроны. После точного поражения в одном из Т-72 сдетонировал боекомплект. Другую машину наши пилоты остановили точными ударами в моторно-трансмиссионное отделение. Загорелся пожар, и танк полностью выгорел", — говорится в сообщении.

Удар по технике российских оккупантов. Фото: скриншот

Что известно о Т-72

Т-72 является самым распространенным танком во вражеской армии. Одна из его основных уязвимостей заключается в плотном расположении боекомплекта в подбашенном пространстве.

Танк оккупантов Т-72. Фото: росСМИ

Вследствие этого часто во время пробивания брони, точного сброса с БпЛА или попадания в открытый люк FPV-дрона боекомплект детонирует и танк уничтожается вместе с экипажем.

Напомним, воины 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ показали, как бьют по противнику на Курском направлении.

Также пилоты FPV-дронов 71-й отдельной егерской бригады показали эффектную охоту на оккупантов.