Бійці 82 ОДБШр на Курському напрямку ефективно знищують ворога

Бійці 82-ї ОДШБр нищать ворога на Курському напрямку — відео
Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ продовжують ефективно ліквідовувати російських військових на Курському напрямку. Командування показало відео, де видно, як українські захисники точно атакують ворожі цілі.
Відео оприлюднила пресслужба 82-ї ОДШБр.
Українські військові успішно атакували російські війська на Курському напрямку
Як повідомили у відділенні комунікацій бригади, українські військові демонструють не лише майстерність у керуванні FPV-дронами, а й високу точність при скиданні боєприпасів.
"Не FPV єдиними... Наші оператори вміють нищити ворога не лише дронами, а й точними скидами боєприпасів. Влучність – немов у снайперів! 82 ОДШБр працює на Курському напрямку", — прокоментували у відомстві.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував повідомлення про оточення ЗСУ у Курській області РФ.
Також українські військові з розвідроти "Маґура" оприлюднили відео знищення майстерні російських бійців.
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