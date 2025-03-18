Бійці 82 ОДБШр на Курському напрямку ефективно знищують ворога

Боєприпас. Фото: пресслужба 82 ОДШБр

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ продовжують ефективно ліквідовувати російських військових на Курському напрямку. Командування показало відео, де видно, як українські захисники точно атакують ворожі цілі.

Відео оприлюднила пресслужба 82-ї ОДШБр.

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Наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомили у відділенні комунікацій бригади, українські військові демонструють не лише майстерність у керуванні FPV-дронами, а й високу точність при скиданні боєприпасів.

"Не FPV єдиними... Наші оператори вміють нищити ворога не лише дронами, а й точними скидами боєприпасів. Влучність – немов у снайперів! 82 ОДШБр працює на Курському напрямку", — прокоментували у відомстві.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував повідомлення про оточення ЗСУ у Курській області РФ.

Також українські військові з розвідроти "Маґура" оприлюднили відео знищення майстерні російських бійців.