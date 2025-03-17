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Умєров прокоментував інформацію про оточення ЗСУ на Курщині

17 березня 2025 08:22
Карина Приходько - Редактор
Оточення ЗСУ в Курській області — Умєров спростував фейк
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Ana Beltran
Карина Приходько - Редактор

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що інформація про нібито оточення Збройних сил України у Курській області не відповідає дійсності. Військові відійшли на вигідніші позиції для оборони.

Про це Рустем Умєров розповів в ефірі телеканалу Fox News.

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Умєров розповів, що українські Сили оборони провели певну передислокацію підрозділів на більш вигідні рубежі оборони, однак жоден підрозділ ЗСУ не перебуває в оточенні. Він наголосив, що інформація про це — продовження пропаганди РФ.

"Наші Сили оборони ведуть оборонні дії і контролюють значну частину території противника. Це для збереження доступності сил і військ. […] Ми продовжимо. Ми вестимемо активну оборону з наступом на флангах ворога, щоб запобігти вторгненню", — відзначив міністр оборони. 

Він також нагадав, що російська сторона ще минулого року намагалася розповсюджувати подібні пропагандистські неправдиві "вкиди" під час саміту БРІКС.

Нагадаємо, раніше в ISW пояснили, навіщо РФ говорить про "оточення" ЗСУ на Курщині. Таким чином Путін хоче відвернути увагу від відмови щодо припинення вогню. 

Водночас Президент України Володимир Зеленський відзначив, що операція ЗСУ у Курській області виконала своє завдання. За його словами, ворог зменшив тиск на Харківському напрямку.

ЗСУ війна в Україні фронт Курська область Рустем Умєров
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