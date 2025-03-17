Оточення ЗСУ в Курській області — Умєров спростував фейк

Умєров прокоментував інформацію про оточення ЗСУ на Курщині
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що інформація про нібито оточення Збройних сил України у Курській області не відповідає дійсності. Військові відійшли на вигідніші позиції для оборони.
Про це Рустем Умєров розповів в ефірі телеканалу Fox News.
Що каже Умєров про ситуацію на Курщині
Умєров розповів, що українські Сили оборони провели певну передислокацію підрозділів на більш вигідні рубежі оборони, однак жоден підрозділ ЗСУ не перебуває в оточенні. Він наголосив, що інформація про це — продовження пропаганди РФ.
"Наші Сили оборони ведуть оборонні дії і контролюють значну частину території противника. Це для збереження доступності сил і військ. […] Ми продовжимо. Ми вестимемо активну оборону з наступом на флангах ворога, щоб запобігти вторгненню", — відзначив міністр оборони.
Він також нагадав, що російська сторона ще минулого року намагалася розповсюджувати подібні пропагандистські неправдиві "вкиди" під час саміту БРІКС.
Нагадаємо, раніше в ISW пояснили, навіщо РФ говорить про "оточення" ЗСУ на Курщині. Таким чином Путін хоче відвернути увагу від відмови щодо припинення вогню.
Водночас Президент України Володимир Зеленський відзначив, що операція ЗСУ у Курській області виконала своє завдання. За його словами, ворог зменшив тиск на Харківському напрямку.
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