Окружение ВСУ в Курской области — Умеров опроверг фейк

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что информация о якобы окружении Вооруженных сил Украины в Курской области не соответствует действительности. Военные отошли на более выгодные позиции для обороны.

Об этом Рустем Умеров рассказал в эфире телеканала Fox News.

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Умеров рассказал, что украинские Силы обороны провели определенную передислокацию подразделений на более выгодные рубежи обороны, однако ни одно подразделение ВСУ не находится в окружении. Он подчеркнул, что информация об этом — продолжение пропаганды РФ.

"Наши Силы обороны ведут оборонительные действия и контролируют значительную часть территории противника. Это для сохранения доступности сил и войск. [...] Мы продолжим. Мы будем вести активную оборону с наступлением на флангах врага, чтобы предотвратить вторжение", — отметил министр обороны.

Он также напомнил, что российская сторона еще в прошлом году пыталась распространять подобные пропагандистские ложные "вбросы" во время саммита БРИКС.

Напомним, ранее в ISW объяснили, зачем РФ говорит об "окружении" ВСУ на Курщине. Таким образом Путин хочет отвлечь внимание от отказа о прекращении огня.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что операция ВСУ в Курской области выполнила свою задачу. По его словам, враг уменьшил давление на Харьковском направлении.