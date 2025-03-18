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Бойцы 82-й ОДШБр уничтожают врага на Курском направлении — видео

18 марта 2025 10:14
Анастасия Постоенко - Редактор
Бойцы 82 ОДБШр на Курском направлении эффективно уничтожают врага
Боеприпас. Фото: пресс-служба 82 ОДШБр
Анастасия Постоенко - Редактор

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают эффективно ликвидировать российских военных на Курском направлении. Командование показало видео, где видно, как украинские защитники точно атакуют вражеские цели.

Видео обнародовала пресс-служба 82-й ОДШБр.

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Последствия атаки. Фото: скриншот

Как сообщили в отделении коммуникаций бригады, украинские военные демонстрируют не только мастерство в управлении FPV-дронами, но и высокую точность при сбросе боеприпасов.

"Не FPV одними... Наши операторы умеют уничтожать врага не только дронами, но и точными сбросами боеприпасов. Меткость — словно у снайперов! 82 ОДШБр работает на Курском направлении", — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал сообщение об окружении ВСУ в Курской области РФ.

Также украинские военные из разведроты "Магура" обнародовали видео уничтожения мастерской российских бойцов.

ВСУ дроны война в Украине 82 ОДШБр
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