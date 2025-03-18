Українські FPV-дрони зірвали російський штурм, знищивши два танки Т-72 — відео

Оператори дронів зірвали штурм окупантів — ефектне відео
Українські оператори FPV-дронів батальйону Flying Skull зірвали російський штурм на Покровському напрямку. Ворог втратив два танки Т-72.
Відео ударів по окупантах опублікували Сили безпілотних систем у Telegram у вівторок, 18 березня.
Знищення російських танків
Під час аеророзвідки в зоні відповідальності підрозділу було виявлено два танки, що намагалися просуватися до позицій ЗСУ.
"Для їхнього знищення Flying Skull негайно підняв у повітря FPV-дрони. Після точного ураження в одному з Т-72 здетонував боєкомплект. Іншу машину наші пілоти зупинили точними ударами в моторно-трансмісійне відділення. Зайнялася пожежа і танк повністю вигорів", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Т-72
Т-72 є найпоширенішим танком у ворожій армії. Одна з його основних вразливостей полягає в щільному розташуванні боєкомплекту в підбаштовому просторі.
Внаслідок цього часто під час пробивання броні, точного скиду з БпЛА або влучення у відкритий люк FPV-дрона боєкомплект детонує і танк знищується разом з екіпажем.
Нагадаємо, воїни 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ показали, як бʼють по противнику на Курському напрямку.
Також пілоти FPV-дронів 71-ї окремої єгерської бригади показали ефектне полювання на окупантів.
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