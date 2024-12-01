Продвижение оккупантов в Донецкой области — что происходит после захвата Угледара

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Захват Угледара дал российским оккупантам возможность продвигаться на запад Донецкой области. Сейчас под ударом оказался поселок Великая Новоселка.

Об этом сообщает британская разведка в воскресенье, 1 декабря.

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Аналитики отмечают, что в Донецкой области захватчики быстро продвинулись на восточный фланг Великой Новоселки.

Карта боевых действий. Фото: Deepstatemap

По информации разведки, поселок с 2022 года находится на линии фронта и является важной опорой оборонительной линии Украины. В рамках контрнаступления 2023 года бойцы ВСУ смогли вернуть часть территории к югу от этого населенного пункта.

"Великая Новоселка сейчас уязвима для атак России из-за потери Угледара, что в 30 км к востоку, в начале октября 2024 года. Это позволило усилить наступление россиян в менее защищенные районы на западе Донецкой области", — сообщают в разведке Великобритании.

Вражеская армия осуществляет наступление в тылу украинских оборонительных позиций, что создает угрозу для основных логистических путей, ведущих к населенному пункту.

Отчет британской разведки. Фото: x.com/DefenceHQ

Напомним, командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко сообщил о признаках подготовки российских оккупантов к новому масштабному наступлению на Запорожском направлении.

Также захватчики сосредотачивают силы в районе Кинбурнской косы, опасаясь возможного форсирования этого участка фронта со стороны Вооруженных Сил Украины.