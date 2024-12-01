Просування окупантів на Донеччині — що відбувається після захоплення Вугледару

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Захоплення Вугледара дало російським окупантам можливість просуватися на захід Донецької області. Наразі під ударом опинилося селище Велика Новосілка.

Про це повідомляє британська розвідка у неділю, 1 грудня.

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Аналітики зазначають, що у Донецькій області загарбники швидко просунулися на східний фланг Великої Новосілки.

Карта бойових дій. Фото: Deepstatemap

За інформацією розвідки, селище з 2022 року перебуває на лінії фронту та є важливою опорою оборонної лінії України. В рамках контрнаступу 2023 року бійці ЗСУ змогли повернути частину території на південь від цього населеного пункту.

"Велика Новосілка зараз вразлива для атак Росії через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року. Це дозволило посилити наступ росіян у менш захищені райони на заході Донецької області", — повідомляють у розвідці Британії.

Ворожа армія здійснює наступ у тилу українських оборонних позицій, що створює загрозу для основних логістичних шляхів, які ведуть до населеного пункту.

Звіт британської розвідки. Фото: x.com/DefenceHQ

Нагадаємо, командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко повідомив про ознаки підготовки російських окупантів до нового масштабного наступу на Запорізькому напрямку.

Також загарбники зосереджують сили в районі Кінбурнської коси, побоюючись можливого форсування цієї ділянки фронту з боку Збройних сил України.