Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині arrow

Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині

1 грудня 2024 20:11
Аркадій Пастула - Редактор
Просування окупантів на Донеччині — що відбувається після захоплення Вугледару
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Захоплення Вугледара дало російським окупантам можливість просуватися на захід Донецької області. Наразі під ударом опинилося селище Велика Новосілка.

Про це повідомляє британська розвідка у неділю, 1 грудня.

Читайте також:

Просування окупантів на заході Донеччини

Аналітики зазначають, що у Донецькій області загарбники швидко просунулися на східний фланг Великої Новосілки.

Карта війни
Карта бойових дій. Фото: Deepstatemap

За інформацією розвідки, селище з 2022 року перебуває на лінії фронту та є важливою опорою оборонної лінії України. В рамках контрнаступу 2023 року бійці ЗСУ змогли повернути частину території на південь від цього населеного пункту.

"Велика Новосілка зараз вразлива для атак Росії через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року. Це дозволило посилити наступ росіян у менш захищені райони на заході Донецької області", — повідомляють у розвідці Британії.

Ворожа армія здійснює наступ у тилу українських оборонних позицій, що створює загрозу для основних логістичних шляхів, які ведуть до населеного пункту.

null
Звіт британської розвідки. Фото: x.com/DefenceHQ

Нагадаємо, командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко повідомив про ознаки підготовки російських окупантів до нового масштабного наступу на Запорізькому напрямку.

Також загарбники зосереджують сили в районі Кінбурнської коси, побоюючись можливого форсування цієї ділянки фронту з боку Збройних сил України. 

розвідка Україна Донецька область окупанти Вугледар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:12 Синоптики спрогнозували перший зимовий тиждень — чого очікувати

21:10 Київ знову буде без світла — графік відключень на завтра

21:05 Укренерго запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС — деталі

21:00 День працівників прокуратури — Зеленський звернувся до причетних

20:24 Світла завтра не буде у всіх — графіки для Одещини

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:24 Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра

20:18 У США пояснили, чи розглядають повернення ядерної зброї Україні

20:11 Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині

20:11 Навіщо заливати хурму гарячою водою — секрет, який працює

20:07 ДПС частково роз'яснила закон про підвищення податків — документ

21:12 Синоптики спрогнозували перший зимовий тиждень — чого очікувати

21:10 Київ знову буде без світла — графік відключень на завтра

21:05 Укренерго запобігло загрозі блекауту на ЗАЕС — деталі

21:00 День працівників прокуратури — Зеленський звернувся до причетних

20:24 Світла завтра не буде у всіх — графіки для Одещини

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:24 Несподівана зміна погоди — чого очікувати українцям завтра

20:18 У США пояснили, чи розглядають повернення ядерної зброї Україні

20:11 Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині

20:11 Навіщо заливати хурму гарячою водою — секрет, який працює

20:07 ДПС частково роз'яснила закон про підвищення податків — документ

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК