Просування окупантів на Донеччині — що відбувається після захоплення Вугледару

Окупація Вугледара дозволила РФ просуватися на Донеччині
Захоплення Вугледара дало російським окупантам можливість просуватися на захід Донецької області. Наразі під ударом опинилося селище Велика Новосілка.
Про це повідомляє британська розвідка у неділю, 1 грудня.
Просування окупантів на заході Донеччини
Аналітики зазначають, що у Донецькій області загарбники швидко просунулися на східний фланг Великої Новосілки.
За інформацією розвідки, селище з 2022 року перебуває на лінії фронту та є важливою опорою оборонної лінії України. В рамках контрнаступу 2023 року бійці ЗСУ змогли повернути частину території на південь від цього населеного пункту.
"Велика Новосілка зараз вразлива для атак Росії через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року. Це дозволило посилити наступ росіян у менш захищені райони на заході Донецької області", — повідомляють у розвідці Британії.
Ворожа армія здійснює наступ у тилу українських оборонних позицій, що створює загрозу для основних логістичних шляхів, які ведуть до населеного пункту.
Нагадаємо, командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко повідомив про ознаки підготовки російських окупантів до нового масштабного наступу на Запорізькому напрямку.
Також загарбники зосереджують сили в районі Кінбурнської коси, побоюючись можливого форсування цієї ділянки фронту з боку Збройних сил України.
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