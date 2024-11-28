Бої за Кінбурнську косу — речник Сил оборони Півдня розповів подробиці

Російські війська. Фото: росЗМІ

Росіяни стрімко накопичують сили у районі Кінбурнської коси. Вони бояться форсування з боку ЗСУ.

Про це розповів в ефірі "Ми-Україна" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Як росіяни готуються захищати Кінбурнську косу

"Ворог дуже боїться того, що ми проведемо там форсування, висадку нашого десанту. Тому останнім часом він там накопичив певні сили для оборони Кінбурнської косі та Тендрівської коси. Крім того, ворог задіяв річкові катери, які теж беруть участь у тому, щоб не дати нашим силам висадитись на цих косах, зайняти там плацдарми", – зазначив він.

Де росіяни хочуть провести штурм

Також Волошин додав, що загалом ситуація на південному фронті досі складна. Російські війська активно ведуть бойові дії на Времівському напрямку, а також на Придніпровському (Херсонському).

Тим часом окупанти також готуються до можливих штурмів на Оріхівському та Гуляйпільському відтинках.

"Ворог щодня проводить контрбатарейну боротьбу, здійснює обстріли наших позицій і прифронтових населених пунктів, завдає ударів ракетами та дронами. Якщо говорити про штурми, то на різних напрямках — наприклад на Времівському та Придніпровському — вони різні. Але вони здійснюються малими групами піхоти у складі відділення від 5 до 10 осіб. Їхня мета якнайдалі просунутись, а за ними вже йдуть групи закріплення", — додав він.

Нагадаємо, росіяни завдали потужних ударів по Херсонській області впродовж доби.

Також стало відомо, що росіяни мінують Херсон дистанційно і використовують для цього БпЛА.