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Бои на Херсонщине — как оккупанты хотят отбивать Кинбурнскую косу

28 ноября 2024 14:08
Анастасия Постоенко - Редактор
Бои за Кинбурнскую косу — спикер Сил обороны Юга рассказал подробности
Российские войска. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Россияне стремительно накапливают силы в районе Кинбурнской косы . Они боятся форсирования со стороны ВСУ.

Об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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"Враг очень боится того, что мы проведем там форсирование, высадку нашего десанта. Поэтому в последнее время он там накопил определенные силы для обороны Кинбурнской и Тендровской косы. Кроме того, враг задействовал речные катера, которые тоже участвуют в том, чтобы не дать нашим силам высадиться на этих косах, занять там плацдармы", – отметил он.

Где россияне хотят провести штурм

Также Волошин добавил, что в целом ситуация на южном фронте до сих пор сложная. Российские войска активно ведут боевые действия на Времивском направлении, а также на Приднепровском (Херсонском).

Тем временем оккупанты готовятся к возможным штурмам на Ореховском и Гуляйпольском отрезках.

"Враг ежедневно проводит контрбатарейную борьбу, производит обстрелы наших позиций и прифронтовых населенных пунктов, наносит удары ракетами и дронами. Если говорить о штурмах, то на разных направлениях — например на Времевском и Приднепровском — они разные. Но они осуществляются малыми группами пехоты в составе отделения от 5 до 10 человек. Их цель как можно дальше продвинуться, а за ими уже идут группы закрепления", — добавил он.

Напомним, россияне нанесли мощные удары по Херсонской области в течение суток.

Также стало известно, что россияне пройдут Херсон дистанционно и используют для этого БПЛА.

российские войска ВСУ Херсонская область оккупанты Кинбурнская коса война в Украине

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