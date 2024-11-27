Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters arrow

Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

27 листопада 2024 14:50
Аркадій Пастула - Редактор
Окупанти встановили рекорд за тижневим просуванням в Україні — скільки захопили
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти встановили новий рекорд щодо тижневого просування з початку 2022 року. За цей період вони захопили близько 235 квадратних кілометрів території України.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Просування окупантів в Україні

Видання зазначає, що темпи наступу російських окупантів досягли найвищих рівнів з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли вони захопили значні території. Проте з часом їх відкинули до східних та південних регіонів, і лінія фронту залишалася стабільною протягом двох років, до початку активних бойових дій влітку 2024 року.

"Минулого тижня російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів української території, що стало тижневим рекордом 2024 року", — йдеться в матеріалі.

Деякі західні та російські офіційні особи вважають, що війна наближається до своєї "найнебезпечнішої" фази. Москва почала залучати північнокорейських військових, в той час як Україна використовує західні ракети для ударів по території РФ.

Нагадаємо, на Харківському напрямку українські військові успішно відбивають атаки російських окупантів. Відомо, що чеченський спецназ намагається прорвати кордон.

Також українські прикордонники бригади "Помста" продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах та їхній техніці. У Донецькій області вони влаштували справжній "демілітаризаційний феєрверк".

війна росіяни Україна окупанти війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:46 Хто і як використовує арештоване майно підсанкційних каналів

15:39 Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:23 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

15:46 Хто і як використовує арештоване майно підсанкційних каналів

15:39 Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:23 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

14:33 У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК