Окупанти встановили рекорд за тижневим просуванням в Україні — скільки захопили

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти встановили новий рекорд щодо тижневого просування з початку 2022 року. За цей період вони захопили близько 235 квадратних кілометрів території України.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання зазначає, що темпи наступу російських окупантів досягли найвищих рівнів з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли вони захопили значні території. Проте з часом їх відкинули до східних та південних регіонів, і лінія фронту залишалася стабільною протягом двох років, до початку активних бойових дій влітку 2024 року.

"Минулого тижня російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів української території, що стало тижневим рекордом 2024 року", — йдеться в матеріалі.

Деякі західні та російські офіційні особи вважають, що війна наближається до своєї "найнебезпечнішої" фази. Москва почала залучати північнокорейських військових, в той час як Україна використовує західні ракети для ударів по території РФ.

Нагадаємо, на Харківському напрямку українські військові успішно відбивають атаки російських окупантів. Відомо, що чеченський спецназ намагається прорвати кордон.

Також українські прикордонники бригади "Помста" продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах та їхній техніці. У Донецькій області вони влаштували справжній "демілітаризаційний феєрверк".