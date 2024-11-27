Оккупанты установили рекорд по недельному продвижению в Украине — сколько захватили

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты установили новый рекорд по недельному продвижению с начала 2022 года. За этот период они захватили около 235 квадратных километров территории Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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Издание отмечает, что темпы наступления российских оккупантов достигли самых высоких уровней с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, когда они захватили значительные территории. Однако со временем их отбросили в восточные и южные регионы, и линия фронта оставалась стабильной в течение двух лет, до начала активных боевых действий летом 2024 года.

"На прошлой неделе российская армия захватила почти 235 квадратных километров украинской территории, что стало недельным рекордом 2024 года", — говорится в материале.

Некоторые западные и российские официальные лица считают, что война приближается к своей "самой опасной" фазе. Москва начала привлекать северокорейских военных, в то время как Украина использует западные ракеты для ударов по территории РФ.

Напомним, на Харьковском направлении украинские военные успешно отбивают атаки российских оккупантов. Известно, что чеченский спецназ пытается прорвать границу.

Также украинские пограничники бригады "Помста" продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам и их технике. В Донецкой области они устроили настоящий "демилитаризационный фейерверк".