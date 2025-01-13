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Оккупанты ночью атаковали Украину — сколько БпЛА удалось сбить

13 января 2025 09:35
Аркадий Пастула - Редактор
Ночная атака оккупантов на Украину 13 января — сколько беспилотников уничтожили
Работа сил ПВО. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 13 января, атаковали Украину беспилотниками. В целом враг запускал 110 дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Оккупанты с разных направлений (Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск) запускали ударные БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 78-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

Ночная атака оккупантов на Украину 13 января
Количество сбитых российских БпЛА 13 января. Фото: Воздушные силы ВСУ

В результате падения сбитых БпЛА на Сумщине, Киевщине, Житомирщине и Запорожье повреждены здания предприятий, частных и государственных учреждений, дома и авто. По предварительной информации, люди не пострадали.

Кроме того, 31 беспилотник-имитатор был локально потерян без негативных последствий.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений, а больше всего — под Покровском.

Также в ISW проанализировали удары ВСУ по командным пунктам россиян в Донецкой области. Там заявили, что такие операции влияют на способность захватчиков проводить военные операции в регионе.

война беспилотники Украина обстрелы оккупанты ПВО

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