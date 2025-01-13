Нічна атака окупантів на Україну 13 січня — скільки безпілотників знищили

Окупанти вночі атакували Україну — скільки БпЛА вдалося збити
Російські окупанти у ніч проти понеділка, 13 січня, атакували Україну безпілотниками. Загалом ворог запускав 110 дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Збиття російських безпілотників
Окупанти з різних напрямків (Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ) запускали ударні БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок падіння збитих БпЛА на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі пошкоджено будівлі підприємств, приватних та державних установ, будинки та авто. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Крім того, 31 безпілотник-імітатор було локаційно втрачено без негативних наслідків.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті сталося 140 бойових зіткнень, а найбільше — під Покровськом.
Також в ISW проаналізували удари ЗСУ по командних пунктах росіян у Донецькій області. Там заявили, що такі операції впливають на здатність загарбників проводити військові операції в регіоні.
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