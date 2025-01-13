Нічна атака окупантів на Україну 13 січня — скільки безпілотників знищили

Робота сил ППО. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти понеділка, 13 січня, атакували Україну безпілотниками. Загалом ворог запускав 110 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Збиття російських безпілотників

Окупанти з різних напрямків (Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ) запускали ударні БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях", — йдеться у повідомленні.

Кількість збитих російських БпЛА 13 січня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Внаслідок падіння збитих БпЛА на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі пошкоджено будівлі підприємств, приватних та державних установ, будинки та авто. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Крім того, 31 безпілотник-імітатор було локаційно втрачено без негативних наслідків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті сталося 140 бойових зіткнень, а найбільше — під Покровськом.

Також в ISW проаналізували удари ЗСУ по командних пунктах росіян у Донецькій області. Там заявили, що такі операції впливають на здатність загарбників проводити військові операції в регіоні.