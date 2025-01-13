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Майже 60 атак за добу — де росіяни атакують найбільше

13 січня 2025 08:55
Карина Приходько - Редактор
Ситуація на фронті 13 січня — де росіяни атакують найбільше
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Карина Приходько - Редактор

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільше атак було на Покровському напрямку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Твердохлібове, Терни та Зарічне.

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

ситуація на фронті 13 січня
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль. На напрямку активно працювала авіація противника.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог провів один безуспішний штурм.

Курська операція

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 443 артилерійських обстріли, завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши 16 КАБ.

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Скриншот зведення Генштабу
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Скриншот зведення Генштабу

Втрати окупантів станом на 13 січня

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 510 осіб. Також українські воїни знешкодили:

  • вісім танків,
  • 26 бойових броньованих машин,
  • 37 артилерійських систем,
  • реактивну систему залпового вогню, 
  • два засоби ППО,
  • 183 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 110 автомобілів,
  • одиницю спеціальної техніки.
втрати окупантів станом на 13 січня 2025 року
Втрати окупантів станом на 13 січня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 12 січня ЗСУ успішно вразили ще один командний пункт росіян на Донеччині. Такі ж удари були 8 січня та 10 січня

Крім того, нещодавно СБУ разом з ВМС провели успішну операцію на території Росії. Внаслідок цього знищений склад зберігання боєприпасів та дронів-розвідників у Ростовській області. 

росіяни обстріли Генштаб ЗСУ війна в Україні ситуація на фронті

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