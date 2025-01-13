Ситуация на фронте 13 января — где россияне атакуют больше всего

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Больше всего атак было на Покровском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.

На Куп’янском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Твердохлебово, Терны и Заречное.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлиное, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Временка и Ровнополь. На направлении активно работала авиация противника.

На Северском, Ориховском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг провел один безуспешный штурм.

Курская операция

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 443 артиллерийских обстрела, нанес 14 авиационных ударов, применив 16 КАБ.

Скриншот сводки Генштаба

Скриншот сводки Генштаба

Потери оккупантов по состоянию на 13 января

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 510 человек. Также украинские воины обезвредили:

восемь танков,

26 боевых бронированных машин,

37 артиллерийских систем,

реактивную систему залпового огня,

два средства ПВО,

183 БпЛА оперативно-тактического уровня,

110 автомобилей,

единицу специальной техники.

Потери оккупантов по состоянию на 13 января. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 12 января ВСУ успешно поразили еще один командный пункт россиян в Донецкой области. Такие же удары были 8 января и 10 января.

Кроме того, недавно СБУ вместе с ВМС провели успешную операцию на территории России. Вследствие этого уничтожен склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.