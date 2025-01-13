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Почти 60 атак за сутки — где россияне атакуют больше всего

13 января 2025 08:55
Карина Приходько - Редактор
Ситуация на фронте 13 января — где россияне атакуют больше всего
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Карина Приходько - Редактор

За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Больше всего атак было на Покровском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.

На Куп’янском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Твердохлебово, Терны и Заречное.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

ситуация на фронте 13 января
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлиное, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Временка и Ровнополь. На направлении активно работала авиация противника.

На Северском, Ориховском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг провел один безуспешный штурм.

Курская операция

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 443 артиллерийских обстрела, нанес 14 авиационных ударов, применив 16 КАБ.

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Скриншот сводки Генштаба
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Скриншот сводки Генштаба

Потери оккупантов по состоянию на 13 января

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 510 человек. Также украинские воины обезвредили:

  • восемь танков,
  • 26 боевых бронированных машин,
  • 37 артиллерийских систем,
  • реактивную систему залпового огня,
  • два средства ПВО,
  • 183 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 110 автомобилей,
  • единицу специальной техники.
потери оккупантов по состоянию на 13 января 2025 года
Потери оккупантов по состоянию на 13 января. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 12 января ВСУ успешно поразили еще один командный пункт россиян в Донецкой области. Такие же удары были 8 января и 10 января.

Кроме того, недавно СБУ вместе с ВМС провели успешную операцию на территории России. Вследствие этого уничтожен склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области.

россияне обстрелы Генштаб ВСУ война в Украине ситуация на фронте

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