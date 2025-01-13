Що відомо про наслідки влучення уламків ударного БпЛА по дитячому центру на Сумщині

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: Рятувальники Сумщини/Telegram

У неділю, 12 січня, уламки "Шахеда" впали на територію оздоровчого дитячого центру Сумської громади. На місці влучення залишків ворожого безпілотника спалахнула пожежа.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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Скриншот повідомлення Сумської ОВА

Що відомо про наслідки атаки "Шахедів" на Сумщину ввечері 12 січня

У ДСНС Сумщини повідомили, що 12 січня ворог завдав удару по дитячому оздоровчому центру та житловому сектору. Рятувальники одночасно працювали за декількома адресами. Осередки горіння ліквідували. Території, які опинилися під ворожим обстрілом, обстежили. За попередньою інформацією, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

"На жаль, увечері знову відбувся приліт "Шахеду" по одному з будинків. Слава Богу, всі люди живі та здорові. На місці працюють усі служби, співробітники ДСНС", — зазначив виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар.

Нагадаємо, у ніч проти 12 січня росіяни обстріляли з артилерії й атакували дронами місто Нікополь Дніпропетровської області. Зазнало пошкоджень підприємство.

Також ми повідомляли, що в першій половині дня 12 січня в Херсоні прогриміли вибухи. Повітряної тривоги в Херсонській області тоді не було.