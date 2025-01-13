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На Сумщине обломки "Шахеда" упали на детский центр

13 января 2025 00:22
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Что известно о последствиях попадания обломков ударного БпЛА по детскому центру на Сумщине
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: Спасатели Сумщины/Telegram
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В воскресенье, 12 января, обломки "Шахеда" упали на территорию оздоровительного детского центра Сумской общины. На месте попадания остатков вражеского беспилотника вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Скриншот сообщения Сумской ОВА

Что известно о последствиях атаки "Шахедов" на Сумщину вечером 12 января

В ГСЧС Сумщины сообщили, что 12 января враг нанес удар по детскому оздоровительному центру и жилому сектору. Спасатели одновременно работали по нескольким адресам. Очаги горения ликвидировали. Территории, которые оказались под вражеским обстрелом, обследовали. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

"К сожалению, вечером снова произошел прилет "Шахеда" по одному из домов. Слава Богу, все люди живы и здоровы. На месте работают все службы, сотрудники ГСЧС", — отметил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

Напомним, в ночь на 12 января россияне обстреляли из артиллерии и атаковали дронами город Никополь Днепропетровской области. Получило повреждения предприятие.

Также мы сообщали, что в первой половине дня 12 января в Херсоне прогремели взрывы. Воздушной тревоги в Херсонской области тогда не было.

обстрелы война в Украине атака беспилотник Шахед БпЛА

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