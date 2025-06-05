Ситуация на фронте 5 июня — утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 1198-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 169 боевых столкновений. Украинские защитники наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в четверг, 5 июня.

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Российские обстрелы

Ночью захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, 76 авиаударов, в частности сбросили 118 управляемых авиационных бомб. Кроме того, оккупанты совершили 4897 обстрелов.

Армия РФ нанесла удары по районам населенных пунктов Речки, Ворожба, Писаревка, Миропольское Сумской области; Боровая Харьковской области; Родинское, Покровск, Новопавловка, Марково, Новополь Донецкой области; Зализнычное, Новоандреевка, Каменское, Терноватое, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Радостное Днепропетровской области; Ольговка Херсонской области.

Удары по оккупантам

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны вчера поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять артиллерийских средств и наземную станцию управления БпЛА российских оккупантов.

Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения возле Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. На Купянском за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны Украины отбили штурмовые действия врага в районе Загрызово.

Харьковское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении захватчики атаковали 25 раз. Армия РФ пыталась продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском — произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Попытки противника продвинуться вперед были отбиты воинами ВСУ.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений вблизи Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочек.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

А на Торецком оккупанты совершили 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

"На Покровском направлении наши защитники остановили 61 атаку агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Андреевка", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском — Силы обороны Украины отбили 13 российских штурмов возле населенных пунктов Отрадное, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Новополь и Багатырь.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано в течение последних суток.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Курском направлении — украинские воины отбили 31 атаку оккупантов. Захватчики совершили 170 артиллерийских обстрелов и нанес 17 авиационных ударов.

Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается относительно спокойной.

Потери оккупантов

За минувшие сутки захватчики потеряли 930 человек.

Потери российских оккупантов 5 июня. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, украинские воины обезвредили:

три танка;

две боевые бронированные машины;

39 артиллерийских систем;

четыре реактивные системы залпового огня;

средство ПВО;

95 БпЛА оперативно-тактического уровня;

82 единицы автомобильной техники оккупантов.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 4 июня оккупанты совершили обстрел одного из учебных центров ВСУ в Полтавской области. Благодаря принятым мерам безопасности погибших среди военных нет.

А в Центре стратегических и международных исследований подсчитали потери России и Украины.