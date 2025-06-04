Яких втрат зазнала Росія та Україна — аналітики назвали цифри

Українські захисники завдають ударів по окупантах. Ілюстративне фото: Центр оборонних стратегій

Під час повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили вже майже один мільйон осіб. Натомість втрати українських сил становлять близько 400 тисяч осіб.

Про це йдеться в дослідженні вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

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Втрати Росії та України

За даними CSIS, станом на початок літа Росія втратила майже один мільйон військових загиблими або пораненими. Водночас втрати України — близько 400 тисяч. Там порівняли, що у лютому 2025 року Президент України Володимир Зеленський заявив про 45 тисяч загиблих українських військових і 390 тисяч поранених.

Так, Росія має вп'ятеро більші безповоротні втрати в Україні, аніж у всіх російських та радянських конфліктах після Другої світової війни. Зокрема, втрати окупантів у 15 разів більші, аніж за 10 років війни в Афганістані, і в 10 разів більші, аніж за 13 років війни в Чечні.

Також аналітики дійшли висновків, що з січня 2024 року Росія втратила приблизно 1149 бойових броньованих машин, 3098 БМП, 300 САУ і 1865 танків. Таким чином, втрати російської техніки складали від 5:1 — 2:1 до українських втрат.

Нагадаємо, за результатами операції СБУ "Павутина", одразу на чотирьох російських аеродромах вдалося уразити 41 ворожий літак.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на цю операцію, заявивши про повну підтримку України Альянсом.