Какие потери понесла Россия и Украина - аналитики назвали цифры

Украинские защитники наносят удары по оккупантам. Иллюстративное фото: Центр оборонных стратегий

Во время полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли уже почти один миллион человек. Зато потери украинских сил составляют около 400 тысяч человек.

Об этом говорится в исследовании вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

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Потери России и Украины

По данным CSIS, по состоянию на начало лета Россия потеряла почти один миллион военных погибшими или ранеными. В то же время потери Украины — около 400 тысяч. Там сравнили, что в феврале 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 45 тысячах погибших украинских военных и 390 тысячах раненых.

Так, Россия имеет в пять раз большие безвозвратные потери в Украине, чем во всех российских и советских конфликтах после Второй мировой войны. В частности, потери оккупантов в 15 раз больше, чем за 10 лет войны в Афганистане, и в 10 раз больше, чем за 13 лет войны в Чечне.

Также аналитики пришли к выводам, что с января 2024 года Россия потеряла примерно 1149 боевых бронированных машин, 3098 БМП, 300 САУ и 1865 танков. Таким образом, потери российской техники составляли от 5:1 — 2:1 к украинским потерям.

Напомним, по результатам операции СБУ "Паутина", сразу на четырех российских аэродромах удалось поразить 41 вражеский самолет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на эту операцию, заявив о полной поддержке Украины Альянсом.