Ситуація на фронті 5 червня — ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Окупанти продовжують атаки на фронті — зведення Генштабу ЗСУ
Розпочалася 1198-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби сталося 169 бойових зіткнень. Українські захисники завдають окупантам відчутних втрат у живій силі та техніці.
Про це йдеться у зведення Генштабі ЗСУ у четвер, 5 червня.
Російські обстріли
Вночі загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари, 76 авіаударів, зокрема скинули 118 керованих авіаційних бомб. Крім того, окупанти здійснили 4897 обстрілів.
Армія РФ завдала ударів по районах населених пунктів Річки, Ворожба, Писарівка, Миропільське Сумської області; Борова Харківської області; Родинське, Покровськ, Новопавлівка, Маркове, Новопіль Донецької області; Залізничне, Новоандріївка, Кам’янське, Тернувате, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Радісне Дніпропетровської області; Ольгівка Херсонської області.
Удари по окупантах
Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вчора уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п’ять артилерійських засобів та наземну станцію управління БпЛА російських окупантів.
Ситуація на напрямках фронту
На Харківському напрямку сталося чотири боєзіткнення біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. На Купʼянському за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони України відбили штурмові дії ворога у районі Загризового.
На Лиманському напрямку загарбники атакували 25 разів. Армія РФ намагалася просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.
На Сіверському — сталося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Спроби противника просунутися вперед були відбиті воїнами ЗСУ.
На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори, Маркового і Ступочок.
А на Торецькому окупанти здійснили 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 атаку агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
На Новопавлівському — Сили оборони України відбили 13 російських штурмів біля населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль та Багатир.
На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано протягом останньої доби.
На Курському напрямку — українські воїни відбили 31 атаку окупантів. Загарбники здійснили 170 артилерійських обстрілів та завдав 17 авіаційних ударів.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається відносно спокійною.
Втрати окупантів
За минулу добу загарбники втратили 930 осіб.
Крім того, українські воїни знешкодили:
- три танки;
- дві бойові броньовані машини;
- 39 артилерійських систем;
- чотири реактивні системи залпового вогню;
- засіб ППО;
- 95 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 82 одиниці автомобільної техніки окупантів.
Нагадаємо, 4 червня окупанти здійснили обстріл одного з навчальних центрів ЗСУ в Полтавській області. Завдяки вжитим заходам безпеки загиблих серед військових немає.
А в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень підрахували втрати Росії та України.
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