Обстрел Сумщины 17 апреля — РФ атаковала критическую инфраструктуру

Оккупанты дважды ударили по критической инфраструктуре Сумщины
Российские оккупанты днем, 17 апреля, атаковали Глуховскую громаду Сумской области. Враг нанес два удара по критической инфраструктуре.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.
Обстрел Сумщины 17 апреля
"Сегодня днем, 17 апреля, враг нанес два удара по критической инфраструктуре Глуховской громады с применением дронов и БпЛА", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, люди не пострадали. Сейчас продолжаются восстановительные работы.
Напомним, Президент Владимир Зеленский предостерег, что на Пасху российские оккупанты могут нанести удары по украинским городам.
А утром российский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Херсоне. Враг ранил двух человек.
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