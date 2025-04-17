Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Оккупанты дважды ударили по критической инфраструктуре Сумщины arrow

Оккупанты дважды ударили по критической инфраструктуре Сумщины

17 апреля 2025 16:49
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Сумщины 17 апреля — РФ атаковала критическую инфраструктуру
Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты днем, 17 апреля, атаковали Глуховскую громаду Сумской области. Враг нанес два удара по критической инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Сумщины 17 апреля

"Сегодня днем, 17 апреля, враг нанес два удара по критической инфраструктуре Глуховской громады с применением дронов и БпЛА", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

null
Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский предостерег, что на Пасху российские оккупанты могут нанести удары по украинским городам.

А утром российский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Херсоне. Враг ранил двух человек.

война беспилотники Сумская область обстрелы оккупанты критическая инфраструктура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама