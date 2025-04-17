Обстрел Сумщины 17 апреля — РФ атаковала критическую инфраструктуру

Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты днем, 17 апреля, атаковали Глуховскую громаду Сумской области. Враг нанес два удара по критической инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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"Сегодня днем, 17 апреля, враг нанес два удара по критической инфраструктуре Глуховской громады с применением дронов и БпЛА", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский предостерег, что на Пасху российские оккупанты могут нанести удары по украинским городам.

А утром российский дрон атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Херсоне. Враг ранил двух человек.