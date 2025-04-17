Обстріл Херсона 17 квітня — росіяни безпілотником атакували автомобіль швидкої допомоги

У Херсоні російський БпЛА атакував бригаду "швидкої" — є поранені
У четвер, 17 квітня, у Херсоні російські окупанти дроном атакували автомобіль "швидкої допомоги". Двоє осіб отримали поранення.
Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури в Telegram.
Деталі атаки на медиків у Херсоні
У прокуратурі зазначили, що удар по Дніпровському району Херсона за допомогою безпілотника було здійснено вранці.
"Внаслідок скидання вибухового пристрою було пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. У результаті атаки постраждав фельдшер та водій карети швидкої", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що медичний транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.
"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — підсумували у прокуратурі.
Раніше речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах Херсону.
Також ми писали, що в ніч проти 17 квітня росіяни масовано атакували дронами Дніпропетровську область.
Читайте Новини.LIVE!