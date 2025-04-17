Обстріл Херсона 17 квітня — росіяни безпілотником атакували автомобіль швидкої допомоги

Автомобіль швидкої допомоги у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У четвер, 17 квітня, у Херсоні російські окупанти дроном атакували автомобіль "швидкої допомоги". Двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури в Telegram.

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У прокуратурі зазначили, що удар по Дніпровському району Херсона за допомогою безпілотника було здійснено вранці.

"Внаслідок скидання вибухового пристрою було пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. У результаті атаки постраждав фельдшер та водій карети швидкої", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що медичний транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — підсумували у прокуратурі.

Раніше речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах Херсону.

Також ми писали, що в ніч проти 17 квітня росіяни масовано атакували дронами Дніпропетровську область.