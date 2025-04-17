Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Херсоне дрон РФ атаковал бригаду "скорой" — есть раненые arrow

В Херсоне дрон РФ атаковал бригаду "скорой" — есть раненые

17 апреля 2025 11:55
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Херсона 17 апреля — россияне беспилотником атаковали автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В четверг, 17 апреля, в Херсоне российские оккупанты дроном атаковали автомобиль "скорой помощи". Два человека получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Детали атаки на медиков в Херсоне

В прокуратуре отметили, что удар по Днепровскому району Херсона с помощью беспилотника был осуществлен утром.

"В результате сброса взрывного устройства был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи. В результате атаки пострадал фельдшер и водитель кареты скорой", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что медицинское транспортное средство получило значительные повреждения.

"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — подытожили в прокуратуре.

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам Херсона.

Также мы писали, что в ночь на 17 апреля россияне массированно атаковали дронами Днепропетровскую область.

скорая помощь Херсон обстрелы война в Украине беспилотник БпЛА
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама