Обстрел Херсона 17 апреля — россияне беспилотником атаковали автомобиль скорой помощи

Автомобиль скорой помощи в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

В четверг, 17 апреля, в Херсоне российские оккупанты дроном атаковали автомобиль "скорой помощи". Два человека получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры в Telegram.

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В прокуратуре отметили, что удар по Днепровскому району Херсона с помощью беспилотника был осуществлен утром.

"В результате сброса взрывного устройства был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи. В результате атаки пострадал фельдшер и водитель кареты скорой", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что медицинское транспортное средство получило значительные повреждения.

"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — подытожили в прокуратуре.

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам Херсона.

Также мы писали, что в ночь на 17 апреля россияне массированно атаковали дронами Днепропетровскую область.