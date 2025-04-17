Обстрел Херсона 17 апреля — россияне беспилотником атаковали автомобиль скорой помощи

В Херсоне дрон РФ атаковал бригаду "скорой" — есть раненые
В четверг, 17 апреля, в Херсоне российские оккупанты дроном атаковали автомобиль "скорой помощи". Два человека получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры в Telegram.
Детали атаки на медиков в Херсоне
В прокуратуре отметили, что удар по Днепровскому району Херсона с помощью беспилотника был осуществлен утром.
"В результате сброса взрывного устройства был поврежден автомобиль скорой медицинской помощи. В результате атаки пострадал фельдшер и водитель кареты скорой", — говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что медицинское транспортное средство получило значительные повреждения.
"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — подытожили в прокуратуре.
Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам Херсона.
Также мы писали, что в ночь на 17 апреля россияне массированно атаковали дронами Днепропетровскую область.
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