Обстріл Дніпропетровської області 17 квітня — Лукашук розповів про наслідки удару РФ

Ліквідація наслідків обстрілу.Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти четверга, 17 квітня, Дніпро та область зазнали нової масованої атаки ворожих безпілотників. У результаті ударів у місті загинули троє людей, серед яких — дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради (ДОР) Микола Лукашук у Telegram.

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За словами Лукашука, під час атаки БпЛА 30 осіб отримали поранення, з них п’ятеро — діти. Психологічну допомогу надали 24 постраждалим.

"Сталися декілька пожеж. Пошкоджені близько 10 приватних осель, зачепило 8 багатоповерхівок, майже півтора десятка авто, освітній заклади, підприємства, супермаркет, пошту, магазини, аптеку, адмінбудівлю та гуртожиток", — йдеться у повідомленні.

Зруйнований будинок. Фото: Микола Лукашук

Очільник ДОР додав, що вибухи лунали і в Межиріцькій громаді Павлоградського району, де спалахнула пожежа, пошкоджені вантажівка та автомобільні бокси. Продовжуються атаки і по Нікопольському району. Ввечері та зранку окупанти обстрілювали район, а також Мирівську та Марганецьку громади дронами-камікадзе та артилерією. Там сталася пожежа, пошкоджено гараж, автомийку, приватний будинок, господарську споруду та газогін.

"Вчора ввечері та сьогодні вранці працювали наші сили ППО. Оборонці неба знищили 10 ворожих БпЛА", — підсумував Лукашук.

Під час обстрілу постраждав будинок. Фото: Микола Лукашук

Понівечена автівка. Фото: Микола Лукашук

У будинку вибило вікна. Фото: Микола Лукашук

Під час обстрілу пошкоджень зазнав приватний бдинок. Фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, під час атаки БпЛА на Дніпро 17 квітня пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. У самому місті пролунало з десяток вибухів.