Обстріл Дніпропетровської області 17 квітня — Лукашук розповів про наслідки удару РФ

РФ обстрілює Дніпропетровщину — в ДОР показали фото наслідків
У ніч проти четверга, 17 квітня, Дніпро та область зазнали нової масованої атаки ворожих безпілотників. У результаті ударів у місті загинули троє людей, серед яких — дитина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради (ДОР) Микола Лукашук у Telegram.
Наслідки обстрілу
За словами Лукашука, під час атаки БпЛА 30 осіб отримали поранення, з них п’ятеро — діти. Психологічну допомогу надали 24 постраждалим.
"Сталися декілька пожеж. Пошкоджені близько 10 приватних осель, зачепило 8 багатоповерхівок, майже півтора десятка авто, освітній заклади, підприємства, супермаркет, пошту, магазини, аптеку, адмінбудівлю та гуртожиток", — йдеться у повідомленні.
Очільник ДОР додав, що вибухи лунали і в Межиріцькій громаді Павлоградського району, де спалахнула пожежа, пошкоджені вантажівка та автомобільні бокси. Продовжуються атаки і по Нікопольському району. Ввечері та зранку окупанти обстрілювали район, а також Мирівську та Марганецьку громади дронами-камікадзе та артилерією. Там сталася пожежа, пошкоджено гараж, автомийку, приватний будинок, господарську споруду та газогін.
"Вчора ввечері та сьогодні вранці працювали наші сили ППО. Оборонці неба знищили 10 ворожих БпЛА", — підсумував Лукашук.
Нагадаємо, під час атаки БпЛА на Дніпро 17 квітня пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. У самому місті пролунало з десяток вибухів.
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