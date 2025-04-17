Обстріл Дніпра 17 квітня — у ДСНС показали фото наслідків, кількість загиблих зросла до 3 осіб

Атака БпЛА на Дніпро — кількість загиблих зросла
У ніч проти четверга, 17 квітня, російська армія атакувала безпілотниками Дніпро. Кількість постраждалих зросла.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Наслідки удару по Дніпру
За інформацією рятувальників, унаслідок атаки безпілотників на Дніпро загинуло троє осіб.
"Росіяни забрали життя трьох людей, серед них одна дитина", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що поранення отримали щонайменше 28 людей, з них четверо дітей
"Пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі", — підкреслили надзвичайники.
Також через атаку БпЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані.
Нагадаємо, у ніч проти 17 квітня у Дніпрі через атаку ворожих дронів на місто пролунало понад 10 вибухів. Мер Борис Філатов емоційно відреагував на удар.
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