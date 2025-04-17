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Філатов емоційно відреагував на удар по Дніпру — що побажав РФ

17 квітня 2025 00:02
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Борис Філатов побажав російським окупантам повиздихати та розкритикував Дональда Трампа
Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: Вікімедіа
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Мер Дніпра Борис Філатов дуже емоційно висловився щодо сьогоднішнього удару російських окупантів по Дніпру. Він пройшовся і по РФ і по Трампу.

Відповідний допис Філатов розмістив у себе у Facebook.

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Повідомлення Бориса Філатова у Facebook. Фото: Скриншот

Міський голова проінформував, що рашисти били по мерії Дніпра, але не влучили і дрони упали за сто метрів від будівлі. Проте під удар потрапив магазин дружини мера, в якому, як він зазначив у дописі "окрім одягу не було жодного солдата НАТО".

Також Філатов передбачає, що завтра по пропагандистських каналах РФ будуть розповідати, що атакували військові об'єкти "нацистів" у місті, а насправді били просто по цивільних будівлях. 

Мер Дніпра розкритикував і президента США Дональда Трампа, який "обіцяв закінчити війну за 24 години, але замість цього хоче побудувати гольф-клуб у Газі".

Філатов написав, що ненавидить російських окупантів і побажав всім їм смерті. 

Раніше стало відомо, що у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів через атаку ворожих дронів на місто.

А уночі 16 квітня в Одесі неодноразово лунали вибухи. Місто опинилося під ударом ворожих безпілотників.

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