Борис Филатов пожелал российским оккупантам повиздыхать и раскритиковал Дональда Трампа

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: Викимедиа

Мэр Днепра Борис Филатов очень эмоционально высказался относительно сегодняшнего удара российских оккупантов по Днепру. Он прошелся и по РФ и по Трампу.

Соответствующее сообщение Филатов разместил у себя в Facebook.

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Сообщение Бориса Филатова в Facebook. Фото: Скриншот

Городской голова проинформировал, что рашисты били по мэрии Днепра, но не попали и дроны упали в ста метрах от здания. Однако под удар попал магазин жены мэра, в котором, как он отметил в заметке "кроме одежды не было ни одного солдата НАТО".

Также Филатов предполагает, что завтра по пропагандистским каналам РФ будут рассказывать, что атаковали военные объекты "нацистов" в городе, а на самом деле били просто по гражданским зданиям.

Мэр Днепра раскритиковал и президента США Дональда Трампа, который "обещал закончить войну за 24 часа, но вместо этого хочет построить гольф-клуб в Газе".

Филатов написал, что ненавидит российских оккупантов и пожелал всем им смерти.

Ранее стало известно, что в Днепре прозвучало более 10 взрывов из-за атаки вражеских дронов на город.

А ночью 16 апреля в Одессе неоднократно раздавались взрывы. Город оказался под ударом вражеских беспилотников.