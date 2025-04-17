Обстрел Днепра 17 апреля — в ГСЧС показали фото последствий, количество погибших возросло до 3 человек

Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС

В ночь на четверг, 17 апреля, российская армия атаковала беспилотниками Днепр. Количество пострадавших возросло.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По информации спасателей, в результате атаки беспилотников на Днепр погибли три человека.

"Россияне унесли жизни трех человек, среди них один ребенок", — говорится в сообщении.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что ранения получили по меньшей мере 28 человек, из них четверо детей

"Повреждения получили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили", — подчеркнули чрезвычайники.

Уничтоженные автомобили. Фото: ГСЧС

Также из-за атаки БпЛА в городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы.

Ликвидация последствий обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 17 апреля в Днепре из-за атаки вражеских дронов на город прозвучало более 10 взрывов. Мэр Борис Филатов эмоционально отреагировал на удар.