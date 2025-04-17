Обстрел Днепра 17 апреля — в ГСЧС показали фото последствий, количество погибших возросло до 3 человек

Атака БпЛА на Днепр — количество погибших возросло
В ночь на четверг, 17 апреля, российская армия атаковала беспилотниками Днепр. Количество пострадавших возросло.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Последствия удара по Днепру
По информации спасателей, в результате атаки беспилотников на Днепр погибли три человека.
"Россияне унесли жизни трех человек, среди них один ребенок", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что ранения получили по меньшей мере 28 человек, из них четверо детей
"Повреждения получили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили", — подчеркнули чрезвычайники.
Также из-за атаки БпЛА в городе возникло несколько пожаров. Сейчас все они ликвидированы.
Напомним, в ночь на 17 апреля в Днепре из-за атаки вражеских дронов на город прозвучало более 10 взрывов. Мэр Борис Филатов эмоционально отреагировал на удар.
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