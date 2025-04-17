Обстрел Днепропетровской области 17 апреля — Лукашук рассказал о последствиях удара РФ

Ликвидация последствий обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на четверг, 17 апреля, Днепр и область подверглись новой массированной атаке вражеских беспилотников. В результате ударов в городе погибли три человека, среди которых — ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета (ДОС) Николай Лукашук в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела

По словам Лукашука, во время атаки БпЛА 30 человек получили ранения, из них пятеро — дети. Психологическую помощь оказали 24 пострадавшим.

"Произошли несколько пожаров. Повреждены около 10 частных домов, задело 8 многоэтажек, почти полтора десятка авто, образовательные учреждения, предприятия, супермаркет, почту, магазины, аптеку, админздание и общежитие", — говорится в сообщении.

Разрушенный дом. Фото: Николай Лукашук

Глава ДОС добавил, что взрывы раздавались и в Межирицкой громаде Павлоградского района, где вспыхнул пожар, повреждены грузовик и автомобильные боксы. Продолжаются атаки и по Никопольскому району. Вечером и утром оккупанты обстреливали район, а также Мировскую и Марганецкую громады дронами-камикадзе и артиллерией. Там произошел пожар, повреждены гараж, автомойка, частный дом, хозяйственная постройка и газопровод.

"Вчера вечером и сегодня утром работали наши силы ПВО. Защитники неба уничтожили 10 вражеских БпЛА", — подытожил Лукашук.

Во время обстрела пострадал дом. Фото: Николай Лукашук

Поврежденная машина. Фото: Николай Лукашук

В доме выбило окна. Фото: Николай Лукашук

Во время обстрела повреждения получил частный дом. Фото: Николай Лукашук

Напомним, во время атаки БпЛА на Днепр 17 апреля повреждения получили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. В самом городе прозвучало с десяток взрывов.