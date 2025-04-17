Обстрел Днепропетровской области 17 апреля — Лукашук рассказал о последствиях удара РФ

РФ обстреливает Днепропетровскую область — в ДОС показали фото
В ночь на четверг, 17 апреля, Днепр и область подверглись новой массированной атаке вражеских беспилотников. В результате ударов в городе погибли три человека, среди которых — ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета (ДОС) Николай Лукашук в Telegram.
Последствия обстрела
По словам Лукашука, во время атаки БпЛА 30 человек получили ранения, из них пятеро — дети. Психологическую помощь оказали 24 пострадавшим.
"Произошли несколько пожаров. Повреждены около 10 частных домов, задело 8 многоэтажек, почти полтора десятка авто, образовательные учреждения, предприятия, супермаркет, почту, магазины, аптеку, админздание и общежитие", — говорится в сообщении.
Глава ДОС добавил, что взрывы раздавались и в Межирицкой громаде Павлоградского района, где вспыхнул пожар, повреждены грузовик и автомобильные боксы. Продолжаются атаки и по Никопольскому району. Вечером и утром оккупанты обстреливали район, а также Мировскую и Марганецкую громады дронами-камикадзе и артиллерией. Там произошел пожар, повреждены гараж, автомойка, частный дом, хозяйственная постройка и газопровод.
"Вчера вечером и сегодня утром работали наши силы ПВО. Защитники неба уничтожили 10 вражеских БпЛА", — подытожил Лукашук.
Напомним, во время атаки БпЛА на Днепр 17 апреля повреждения получили дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. В самом городе прозвучало с десяток взрывов.
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