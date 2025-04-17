Обстріл Сумщини 17 квітня — РФ атакувала критичну інфраструктуру

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти вдень, 17 квітня, атакували Глухівську громаду Сумської області. Ворог завдав два удари по критичній інфраструктурі.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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"Сьогодні вдень, 17 квітня, ворог завдав два удари по критичній інфраструктурі Глухівської громади із застосуванням дронів та БпЛА", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський застеріг, що на Великдень російські окупанти можуть завдати ударів по українських містах.

А зранку російський дрон атакував автомобіль швидкої медичної допомоги у Херсоні. Ворог поранив двох людей.