Обстріл Сумщини 17 квітня — РФ атакувала критичну інфраструктуру

Окупанти двічі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини
Російські окупанти вдень, 17 квітня, атакували Глухівську громаду Сумської області. Ворог завдав два удари по критичній інфраструктурі.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
Обстріл Сумщини 17 квітня
"Сьогодні вдень, 17 квітня, ворог завдав два удари по критичній інфраструктурі Глухівської громади із застосуванням дронів та БпЛА", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський застеріг, що на Великдень російські окупанти можуть завдати ударів по українських містах.
А зранку російський дрон атакував автомобіль швидкої медичної допомоги у Херсоні. Ворог поранив двох людей.
Читайте Новини.LIVE!